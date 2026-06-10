Uithoorn – Het Zijdelveld in Uithoorn stond zaterdag 6 en zondag 7 juni volledig in het teken van kunst en creativiteit tijdens de jaarlijkse Kunstroute Zijdelveld. Het evenement trok een grote stroom bezoekers en toonde zich opnieuw als een breed gedragen initiatief van bewoners, kunstenaars en muzikanten. Verspreid over de straat presenteerden bijna honderd kunstenaars en muzikanten hun werk. De variatie was groot: van sieraden en kleine objecten tot omvangrijke kunstwerken en opvallende, soms zelfs bijzondere creaties. Veel werken vonden gedurende het weekend een nieuwe eigenaar, wat de populariteit van de kunstroute onder bezoekers benadrukte.

Naast beeldende kunst was er volop ruimte voor muziek. Optredens varieerden van bigband en jazz tot blazersensembles en popkoren. Daarnaast zorgden kleinschalige optredens, zoals voordrachten en live karikaturen, voor verrassende ontmoetingen en een informele sfeer. Ook aan jong talent was gedacht. Op het kinderplein konden kinderen deelnemen aan workshops, experimenten uitvoeren en genieten van onder meer een poppentheater en schminkactiviteiten.

De organisatie spreekt van een geslaagde editie, waarin samenwerking en betrokkenheid centraal stonden. Kunstroute Zijdelveld heeft zich daarmee opnieuw bewezen als een waardevol cultureel evenement voor Uithoorn en omgeving. Meer informatie is te vinden via www.kunstroutezijdelveld.nl.

Op de foto: Kunstroute Zijdelveld: kunst, muziek en ontmoeting in overvloed. Foto: Jan Uithol.