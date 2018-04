Korfbal: VZOD laat zich overklassen

Kudelstaart – VZOD/FIQAS speelde afgelopen zaterdag 21 april op vreemde bodem tegen Woudenberg, dat met vier punten op de een-na-laatste plek stond. De Kudelstaartse korfballers konden bij winst goede zaken doen voor lijfsbehoud en op tien punten komen, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan.

Onder een heet en fel zonnetje begon VZOD slap aan de wedstrijd. Woudenberg liet al gauw merken revanche te willen nemen op de vorige ontmoeting, die VZOD/FIQAS met 21-16 had gewonnen, en scoorde aan de lopende band: 5-1. De ploeg van Gradus van Limpt leek wat beter in de wedstrijd te komen en vond drie keer de korf, maar Woudenberg bleef domineren: 7-4. Vanaf dat moment ging het van kwaad tot erger.

VZOD wist geen van haar vele kansen te verzilveren en Woudenberg, met name één hele goede heer, was goed op dreef. Hierdoor keek VZOD/FIQAS op een gegeven moment tegen een flinke achterstand aan, namelijk 14-6 bij rust. Het begon er dus op te lijken dat in de tweede helft alleen de eer nog kon worden hersteld.

Toch slaagde Woudenberg erin om hun niveau vast te houden. Met nog twintig minuten te spelen zag het er bij een stand van 20-10 somber uit voor VZOD, dat in het laatste kwartier overigens nog wel vijf keer wist te scoren. Ondanks een betere tweede helft gingen de Kudelstaartse korfballers met lege handen naar huis: eindstand 23-15.

Het is te hopen dat het vlaggenschip van Kudelstaart deze nederlaag gaat gebruiken om deze zaterdag tegen ADOS, om 15.30 uur in Hoorn, extra scherp aan de wedstrijd te beginnen.