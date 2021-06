Korfbal league speler Stijn Hoekstra bij VZOD

Kudelstaart – Afgelopen zaterdagochtend 5 juni verzamelde de jongste jeugd van VZOD samen met hun vriendjes en vriendinnetje bij de korfbalvereniging. Om 09.45 uur startte namelijk de training voor de Kangoeroes en F jeugd. Zij zijn gestart met een warming-up: kat en muis. Hierna volgde een schotspelletje waarbij de teams zoveel mogelijk lintjes probeerden te verzamelen. De kinderen hadden nog energie genoeg, waarna ze in twee teams een estafette hebben gelopen. Trainster Dorien had daarna nog een leuke oefening klaarstaan, waarbij de kinderen tennisballen in (op de grond liggende) korven moesten gooien. Eerst even goed oefenen en daarna vlogen ze er allemaal in! De training werd afgesloten met ‘schipper mag ik overvaren?’. Na afloop hebben de kinderen genoten van heerlijke poffertjes en limonade.

Training door bondscoach

Na de Kangoeroes en F jeugd mochten de E en D teams in actie komen. Ondanks vele kinderen in quarantaine toch nog een mooie opkomst van 20 kinderen, waarvan 7 vriendjes en/of vriendinnetjes. De training werd verzorgd door niemand minder dan Stijn Hoekstra (korfbal league speler bij Groen Geel en bondscoach van Oranje <17). Ook hoofdtrainer Gert Krook van VZOD was aanwezig om de kinderen te helpen. De training bestond uit veel afwisselende oefeningen waarbij er zowel gewerkt werd aan het schot als aan de balbehandeling. De training werd afgesloten met onderlinge wedstrijdjes 3 tegen 2 met kameleon. Bastiaan, Jasper K en Nikita hadden het pas echt getroffen, zij mochten hun wedstrijdje spelen tegen Stijn zelf! Ook deze kinderen werden na afloop verwend met poffertjes en limonade, met dank aan Aveline, Chantal en Lianne.

Clinic met Nikki Boerhout

Aanstaande zaterdag 12 juni heeft VZOD weer een leuke en speciale training op het programma staan. Nikki Boerhout (korfbal league speelster KZ 2 en Oranje <19) komt namelijk samen met een teamgenoot een clinic verzorgen. Zorg dat je erbij bent en neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee! De training wordt wederom afgesloten met wat lekkers. De trainingstijden voor zaterdag 12 juni zijn van 09.45 tot 10.45 uur Kangoeroes en F (groep 1 t/m 4) en van 11.00 tot 12.00 uur E en D (groep 5 t/m 8), C en B (middelbare school). Graag aanmelden via: jeugdtrainerscoordinator@vzod.nl