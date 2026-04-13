Kinderhulp collecteert voor kinderen in armoede

De Ronde Venen/Uithoorn – Nog tot en met zaterdag 18 april vindt de jaarlijkse landelijke collecteweek van Stichting Kinderhulp plaats. Duizenden vrijwilligers gaan dan langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Ook in De Ronde Venen en Uithoorn wordt gecollecteerd. Donderdag 17 april wordt daarnaast stilgestaan bij de Dag van de Kinderarmoede, een moment waarop extra aandacht wordt gevraagd voor een probleem dat vaak verborgen blijft.

Armoede onder gezinnen is geen abstract begrip. In heel Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in huishoudens waar financiële stress aan de orde van de dag is. Dat gaat verder dan het ontbreken van luxe: het raakt basisvoorwaarden voor een gezonde ontwikkeling. Geen passende winterjas, geen eigen bed, geen bril die nodig is om goed te kunnen zien op school, of geen geld voor zwemles. Voor kinderen betekent dat niet alleen praktische beperkingen, maar ook sociale uitsluiting en onzekerheid.

Ook in gemeenten als De Ronde Venen en Uithoorn is kinderarmoede een realiteit. Achter voordeuren van ogenschijnlijk gewone woonwijken lukt het ouders soms nauwelijks om alle eindjes aan elkaar te knopen. Stijgende kosten voor energie, boodschappen en wonen vergroten de druk op gezinnen die al weinig financiële ruimte hebben. Lokale hulpverleners en maatschappelijke organisaties signaleren dat vooral kinderen hiervan de gevolgen dragen, vaak zonder dat dit zichtbaar is voor de buitenwereld.

Langs de deuren

Stichting Kinderhulp richt zich op directe en concrete ondersteuning. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor voorzieningen die voor veel kinderen vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn. Een eigen slaapkamer waar een kind zich veilig kan terugtrekken. Een eerste fiets, waardoor zelfstandigheid en bewegingsvrijheid toenemen. Zwemlessen, zodat een kind veilig kan deelnemen aan activiteiten met leeftijdgenoten. Het zijn geen luxe extra’s, maar elementen die bijdragen aan zelfvertrouwen, veiligheid en gelijke kansen.

Tijdens de collecteweek gaan vrijwilligers langs de deuren om inwoners te informeren en steun te vragen. Daarnaast is het mogelijk om online bij te dragen via een digitale collectebus (kinderhulp.digicollect.nl). De opbrengst komt volledig ten goede aan kinderen en jongeren, die hiermee ondersteuning krijgen op het moment dat het er echt toe doet.

De Dag van de Kinderarmoede op 17 april benadrukt dat armoede geen individueel falen is, maar een maatschappelijk vraagstuk dat blijvende aandacht vraagt. Kinderhulp en andere organisaties hopen dat deze week niet alleen leidt tot financiële steun, maar ook tot meer bewustwording in buurten en gemeenten. Want hoewel armoede vaak onzichtbaar is, zijn de gevolgen voor kinderen dat allerminst.

Kinderhulp collecteert voor kinderen in armoede. Foto: aangeleverd.