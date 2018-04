Kinderburgemeester zoekt opvolger!

Aalsmeer – De gemeente is op zoek naar een opvolger van kinderburgemeester Derek Buikema. Alle Aalsmeerse kinderen die nu in groep zes of zeven zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Derek: “Het is echt leuk om kinderburgemeester te zijn. Je doet bijzondere dingen, zo mocht ik bijvoorbeeld Sinterklaas ontvangen in Aalsmeer en meevaren met de junior pramenrace. Je kunt ook dingen voor elkaar krijgen en je krijgt hulp van de gemeente om dat te organiseren, zoals een actie om scholen en sportverenigingen in Aalsmeer rookvrij te maken. Dit gaat super. In januari verklaarde ik de eerste Aalsmeerse sportvereniging, AVA, rookvrij. Dus, zit je in groep 6 of 7 en wil je de nieuwe kinderburgemeester worden? Geef je op, ga naar www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester en vul het formulier in vóór 7 mei.”

Zes kinderen kandidaat

Deze weken bezoekt wethouder Gertjan van der Hoeven, soms samen met kinderburgemeester Derek, alle groepen 6 en 7 van de tien basisscholen in Aalsmeer. Hij vertelt wat het inhoudt om kinderburgemeester te zijn en maakt ze enthousiast om zich kandidaat te stellen. Woensdagmiddag 23 mei nodigt de gemeente alle kandidaten uit voor een middag in het gemeentehuis waar ze zichzelf én hun plannen aan een jury mogen presenteren. Deze selecteert maximaal zes kandidaten, die tussen 28 mei en 16 juni campagne voeren om kinderen te vragen op hen te gaan stemmen.

De verkiezing

De kinderverkiezingen zijn zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 14.00 uur tijdens het Flower Festival bij The Beach aan de Oosteinderweg. Alle kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart in de basisschoolleeftijd kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat. Eind juni bij ‘Bouw een bootje’ tijdens de Westeinder Water Week, wordt afscheid genomen van Derek Buikema en is de installatie van de nieuwe kinderburgemeester.

Wethouder jeugd Gertjan van der Hoeven: “De gemeente Aalsmeer wil kinderen actief betrekken bij het ontwikkelen van beleid en activiteiten. Tot nu toe waren er drie fantastische kinderburgemeesters en we merken dat ze echt invloed hebben. Kijk maar naar de campagne van Derek om Aalsmeerse scholen en sportverenigingen rookvrij te maken. Daarmee verdiende hij zelfs een eervolle vermelding tijdens de Rookvrije Generatie Awards. We nemen de kinderburgemeesters serieus in wat ze willen bereiken en proberen ze overal bij te betrekken als het kinderen aangaat.”