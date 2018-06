Kudelstaartse Hannah nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Hannah Fokkema uit Kudelstaart is de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer! Op maandag 18 juni werd Hannah gebeld met het goede nieuws door locoburgemeester en wethouder jeugd Robbert Jan van Duijn dat ze de verkiezingen voor kinderburgemeester had gewonnen. Vandaag, dinsdag, werd ze in haar klas op de OBS Kudelstaart door hem met bloemen gefeliciteerd.

Met een stevige campagne namen zes kandidaten de afgelopen weken deel aan de verkiezingsstrijd. In totaal hebben 290 Aalsmeerse kinderen gestemd. Met een verschil van 20 stemmen won Hannah de verkiezingen.

Gejuich en bloemen

Toen Hannah dinsdagmorgen op school de klas in kwam stond loco burgemeester en wethouder jeugd Robbert-Jan van Duijn haar op te wachten met een grote bos bloemen. Onder luid gejuich van haar klasgenoten kwam ze de klas binnen. Voor Hannah een dubbel leuke dag, want ze gaat deze dag ook nog op schoolreis.

Natuurtalent

“Hannah is echt een natuurtalent. Ze presenteert zich heel goed aan de klas en de fotograaf. Dat belooft veel goeds voor de toekomst”, aldus de locoburgmeester.

Van Duijn vergat hierbij niet te vertellen dat ook de kandidaten die het nét niet geworden zijn een groot applaus verdienen. “Ik vind het ongelooflijk stoer en knap van Kyra, Alisa, Lauren, Tycho en Mark dat ze zich verkiesbaar hebben gesteld en ze mogen echt trots zijn op de mooie campagne die ze hebben gevoerd!”

Officiële installatie

Op 5 juli wordt de Kudelstaartse Hannah officieel geïnstalleerd als kinderburgemeester en is het afscheid van de huidige kinderburgemeester Derek Buikema.