Thorbecke penning voor Marc Vergoossen

Aalsmeer – Het was in meerdere opzichten een bijzondere Algemene Ledenvergadering die de VVD Aalsmeer en Uithoorn afgelopen woensdag hield in het Dorpshuis Kudelstaart. En vooral voor scheidend voorzitter Marc Vergoossen.

Na sinds 1979 eerst voor de JOVD en later voor de VVD in Aalsmeer actief geweest te zijn als bestuurs- en gemeenteraadslid nam Marc Vergoossen afscheid als voorzitter van het lokaal VVD netwerk Aalsmeer en Uithoorn na bijna veertig jaar.

En zijn activiteiten waren ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Met een smoes was VVD Hoofdbestuurslid Lennart Salemink richting Kudelstaart gekomen om Marc daar tot zijn grote verrassing de Thorbecke penning uit te reiken.

Het toekennen van deze penning gebeurt alleen aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze en met grote inzet langdurig hebben ingezet voor de partij. Het warme en langdurige applaus vanuit de vele leden die op deze ledenvergadering afgekomen waren ondersteunde de waardering voor Marc.

Foto: Scheidend voorzitter Marc Vergoossen (links) toont trots de Thorbecke penning met bijbehorende oorkondedie hij kort daarvoor uit handen van VVD Hoofdbestuurslid Lennart Salemink heeft ontvangen.