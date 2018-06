Commissie positief over project Zuiderkerk

Aalsmeer – Een pittige agenda had de commissie Ruimte en Economie afgelopen dinsdag 19 juni. Allereerst is gesproken over het bestemmingsplan Kudelstaartseweg 67-73. Aanleiding voor dit plan is een initiatief voor vervangende nieuwbouw van één woning tot één boerderijwoning en de bouw van vier nieuwe woningen (bijgebouwen) op dit perceel. In de commissiebespreking lag het accent op het verzoek van de omwonende en ontwikkelaar om de hooibergwoning anders te situeren in het bestemmingsplan. De portefeuillehouder heeft toegezegd op zoek te gaan naar een passende oplossing voor alle betrokkenen.

Inrichtingsplan Waterfront

Het Waterfrontproject is bedoeld ter versterking van de recreatie aan de oevers van de Westeinderplassen tussen het Surfeiland en de 1e J.C. Mensinglaan. De commissie steunt het voorstel met de kaders voor de manier waarop inwoners en bedrijven betrokken gaan worden bij de inrichting van het gebied. Daarnaast sprak men de zorg uit over de haalbaarheid van de voorwaarde voor de SLS subsidie van 3,4 miljoen euro. Wil de gemeente deze subsidie uitgekeerd krijgen dan moet het project in 2020 gestart zijn. De herinrichting van de burgemeester Kasteleinweg is ook gepland deze periode en als hiermee wordt aangevangen dienen de Stommeerweg en Kudelstaartseweg open te blijven voor verkeer.

Afvalzuiveringsinstallatie

Over het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer-deelgebied 6 stelden de commissieleden een beperkt aantal vragen. Het enige gespreksonderwerp voor de commissie bleek de bevoegdheid voor het college om op het terrein van de voormalige afvalwaterzuiveringsinstallatie ook herontwikkeling tot een bedrijfskavel mogelijk te maken.

Aanleg OLV

De bespreking van het bestemmingsplan Royal Flora Holland Centrum, Oost en Ongestoord Logistieke Verbinding betrof vooral de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV). De commissieleden stelden vragen over het aantal verwachte verkeersbewegingen, de geluid beperkende maatregelen en de wijze waarop omwonenden betrokken worden bij de aanleg van deze nieuwe weg voor vrachtverkeer tussen het terrein van de bloemenveiling en de Middenweg.

Herontwikkeling Zuiderkerk

De meerderheid van de commissie is positief over de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van de Zuiderkerk tot 55 (zorg)appartementen, waarvan 28 sociale huurwoningen. De PvdA deed een beroep op de andere fracties om niet het recente uitgangspunt van de raad van ten minste 30 sociale huurwoningen los te laten. Daar bleken niet veel medestanders voor.

Herinrichting VVA terrein

Ook positief waren de commissie eden over het voorstel voor de inrichting en financiering van het park en recreatiegebied op het voormalige VVA-terrein. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft een bijdrage toegezegd voor dit project van bij na 2,4 miljoen euro. Alle agendapunten zijn geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergadering van donderdag 5 juli.

Regionale samenwerking

Vanavond, donderdag 21 juni, vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. De vergadering begint om 20.00 uur, staat onder voorzitterschap van Willem Kikkert en is openbaar voor belangstellenden. De te behandelen onderwerpen zijn de algemene subsidieverordening 2018, beschikbaar stellen van middelen voor participatie jongeren uit gezinnen met een laag inkomen en de regionale samenwerking.

Aanleg Molenvlietweg

Na deze vergadering nemen de leden van de commissie Ruimte en Economie opnieuw plaats in de raadszaal. De vergadering van dinsdag wordt vanaf 21.15 uur voortgezet. Agendapunten zijn onteigening bestemmingsplan Green Park Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West), uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2018-2019 en aanleg Molenvlietweg. Voor de aanleg van de Molenvlietweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg wordt een krediet gevraagd van iets meer dan 2,5 miljoen euro en dit bedrag is inclusief de aanleg van twee rotondes. De aanleg wordt afgestemd met de realisatie van de Burgemeester Hoffscholteweg, de aanleg van de Middenweg en de OLV Greenport Aalsmeer. De planning is om dit jaar nog te starten met het verleggen van kabels en leidingen, in 2019 met de aanleg van de verharding en afronding in 2020.

Volgen en terugkijken

Alle vergaderingen zijn overigens te volgen en terug te kijken via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl