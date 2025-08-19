Uithoorn – Kinderboerderij De Olievaar aan de Johan Enschedeweg 600 in Uithoorn bestaat tien jaar en dat wordt gevierd. Zondag 24 augustus opent de kinderboerderij van 13.00 tot 17.00 uur haar poorten voor een feestelijke jubileummiddag vol activiteiten voor de kinderen.

Geliefde plek

Ruim tien jaar geleden namen betrokken inwoners van Uithoorn het initiatief om de inmiddels gesloten kinderboerderij in het Libellebos nieuw leven in te blazen. Met succes: de stichting runt de boerderij alweer tien jaar, volledig gedragen door vrijwilligers, en groeide uit tot een geliefde plek voor gezinnen uit Uithoorn en De Kwakel.

Tijdens het jubileumfeest is er van alles te beleven voor kinderen. Ze kunnen zich uitleven met een klompenspel, tractorrace, boerengolf, schminken en nog veel meer. Voor de jonge deelnemers ligt er bovendien iets lekkers klaar: popcorn en een raketijsje.

De kinderboerderij nodigt iedereen uit om samen dit bijzondere jubileum te vieren. “We zijn trots op wat we in tien jaar samen met vrijwilligers en de buurt hebben opgebouwd”, aldus de organisatie. “Kom gezellig langs en vier mee in het Libellebos – waar al tien jaar lang mens en dier elkaar ontmoeten.”

Op de foto: Kinderboerderij De Olievaar viert 10-jarig jubileum met feestelijke middag. Foto: De Olievaar.