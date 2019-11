Kinderboek over Uithoorn feest van herkenning

UITHOORN – Wethouder Ria Zijlstra heeft maandag een bezoek gebracht aan de groepen 6, 7 en 8 van De Springschans om het kinderboek ‘Een lange nacht in het Rechthuis’ te overhandigen. Het boek, geschreven door Caroline Smeets in het kader van het feestjaar 200 jaar gemeente Uithoorn, gaat over twee kinderen die door de tijd reizen en op die manier Uithoorn en De Kwakel door de eeuwen heen groter (en een enkele keer kleiner) zien worden.

Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in Uithoorn en De Kwakel krijgen dit boekje gratis aangeboden. De kinderen van basisschool De Springschans hadden maandag de primeur. Wethouder Ria Zijlstra vertelt aan de kinderen: ,,In dit boekje is veel te lezen over de geschiedenis van de gemeente. Bijvoorbeeld over de brand bij de Cindu in 1992, dat herinneren jullie ouders vast nog wel. Dit boek is daarom niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor jullie ouders en opa’s en oma’s.” Na ontvangst bladerden de kinderen direct het boek door. ‘Hey, ik zie het gemeentehuis, daar woon ik vlakbij!’ lacht een leerling van groep 7. Ook werd de Schanskerk en het Rechthuis direct herkend.

Prijsvraag

De wethouder vertelde verder dat de schrijfster van het boek vanaf 6 november elke week een column schrijft in de Nieuwe Meerbode voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. De ene week is het wat meer achtergrondinformatie over een stukje geschiedenis, de andere keer is het een creatieve activiteit die de kinderen kunnen doen en de keer erop zal het een raadsel zijn waarvoor ze op pad moeten. De kinderen kunnen ook meedoen aan een prijsvraag. Wethouder Zijlstra: ,,Iedere maand is er een vraag. Als jullie de vragen goed beantwoorden, maken jullie kans op een prijs.” De kinderen wilden direct weten wat de hoofdprijs dan is. Geld?, vroegen ze zich af. Maar wat er gewonnen kan worden, liet de wethouder in het midden. Dat is namelijk nog geheim.

Het kinderboek is vooral tot stand gekomen door medewerking van het Initiatievenfonds Uithoorn & De Kwakel, Het Rechthuis aan de Amstel, Lions en de gemeente Uithoorn. Het boek is te koop bij de Bruna.