Kijkje achter de schermen van 18 maart: Verkiezingsdag door de ogen van Tineke van Heuveln

Uithoorn – Voor veel inwoners voelt stemmen als een snelle handeling tussen werk en boodschappen door, maar achter die stembus gaat een wereld schuil van voorbereiding, precisie en betrokken vrijwilligers. Eén van hen is de 69-jarige Tineke van Heuveln, die haar eerste volledige dag 18 maart als stembureaulid beleefde in het KnA-gebouw in Uithoorn.

Al rond zeven uur ’s ochtends staat zij paraat. Het gebouw is dan al volledig ingericht; alleen de borden met pijlen moeten nog buiten worden gezet. Na het wederzijds legitimeren tussen de vier leden van haar ploeg, opent om 07.30 uur het stemlokaal. Lange rijen blijven uit, maar de stroom kiezers is constant. “Af en toe komt er iemand met een bankpasje of kentekenbewijs als ID”, vertelt Tineke. “Gelukkig heeft bijna iedereen uiteindelijk toch een geldig legitimatiebewijs bij zich.”

Tellen

Als haar ploeg om 14.00 uur wordt afgelost, staat de teller al op 520 stemmen. Wanneer zij ’s avonds terugkeert voor de sluiting, is dat aantal opgelopen tot 1.220. En dan begint het echte werk: tellen. Zodra het stembureau om exact 21.00 uur sluit, wordt de bus geleegd en begint een zorgvuldig proces van sorteren, openvouwen en stapelen. Tinekes praktische methode – formulieren op tafel openvouwen, waarna een collega ze per partij sorteert – blijkt verrassend efficiënt.

Hartverwarmende reacties

Na een hertelling blijft er slechts één stem verschil over. Opvallend: 26 blanco stemmen en 13 ongeldige, variërend van krassen tot emotionele boodschappen. Alle pakketten verdwijnen daarna weer in de stembus, klaar voor verdere uitsplitsing per kandidaat op de volgende dag.

De dag leverde Tineke niet alleen cijfers op, maar ook hartverwarmende reacties. “Dank u wel dat u hier uw tijd aan besteedt”, kreeg ze meermaals te horen. Een gulle kiezer vroeg zelfs of ze op het gemeentehuis werkte. Tineke lacht: “Nee hoor, ik ben net met pensioen. Maar ik wilde de verkiezingen wel eens van de andere kant meemaken.”

Met trots kijkt ze terug op haar bijdrage aan de democratie. “Het voelt goed om hier deel van uit te maken. Dit is vrijwilligerswerk dat telt.”

Op de foto: Tineke van Heuveln (rechts): “Het voelt goed om hier deel van uit te maken. Dit is vrijwilligerswerk dat telt.” Foto: aangeleverd.