Aalsmeer – Ron, de rooie kater van de familie Timmer, is zoek sinds afgelopen zaterdag 7 april. Ron is gecastreerd en is pas 8 maanden oud. Hij heeft een wit vlekje op zijn borst.

De kater had een geel bandje om en hij is gechipt. Ron woont aan de Stommeerweg 103.

Wie de kater heeft gezien of meer informatie heeft, wordt gevraagd snel te bellen naar zijn baasjes via 06-55832723.