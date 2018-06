14e Nationale Nachtvlindernacht

Amstelland – Tijdens de langste dagen van het jaar, van 22 tot en met 24 juni, kun je na je gewone dag- en avondbezigheden ook nog naar nachtvlinders kijken. Dan is namelijk de veertiende Nationale Nachtvlindernacht. Verspreid over het hele land worden nachtvlinderactiviteiten gehouden.

Juni is een leuke maand om naar nachtvlinders te kijken: er zijn heel veel soorten te verwachten, waaronder spectaculaire pijlstaarten zoals groot en klein avondrood en pauwoogpijlstaart. Ook spinneruilen met vervaarlijk klinkende namen als grote beer en gele tijger, en tandvlinders waaronder snuitvlinder en wapendrager, kunnen worden aangetroffen.

Iedereen is welkom

Nachtvlinders kunnen worden gelokt met een wit laken met daarachter een lamp. Zodra het donker wordt, komen er nachtvlinders op het doek af. Ook een stroopmengsel dat op de bomen wordt gesmeerd, is voor hen aantrekkelijk. Weet je nog niets van nachtvlinders, dan is dat geen probleem. Overal zijn specialisten aanwezig die meer over nachtvlinders kunnen vertellen en helpen om uit te zoeken welke soorten er rondvliegen. En op sommige plaatsen wordt een inleidende lezing gehouden als kennismaking met de nachtvlinders.

Organisatie

De Nachtvlindernacht wordt georganiseerd door De Vlinderstichting in samenwerking met WVF (Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-NL). Het doel is zoveel mogelijk mensen op een spannende manier kennis te laten maken met nachtvlinders en tegelijkertijd gegevens van nachtvlinders te verzamelen. Kijk voor een overzicht van alle excursiepunten op de website www.nachtvlindernacht.nl.

Foto: Frank Franssen