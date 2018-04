Jong en oud geniet op Koningsdag

De Ronde Venen – Niet warm, niet koud, niet veel wind en geen regen. Wat wil je nog meer op Koningsdag. In gemeente de Ronde Venen genot jong en oud van de diverse activiteiten. Het was prima weer voor de ‘verkopers’ van de rommelmarkten en de kopers. In Mijdrecht was in de ochtend de bekende rommelmarkt in het dorp. Om drie uur ’s morgens melden de eerste ‘kleedjes’ zich om toch vooral een goed plekje te bemachtigen. Als je na zes uur kwam waren alle ‘mooie plekjes’ al weg.

Maar iedereen ging om 13.00 uur, tevreden weer naar huis. Ze hadden weer goede zaken gedaan.

Ook bij de rommelmarkt in Wilnis was het een lust voor het oog hoe je daar kinderen zag die hun spulletjes aan de man/vrouw probeerde te brengen. In Vinkeveen dito. Ook daar een gezellige drukte en heel veel kramen.

In Wilnis begonnen om 14.00 uur weer kinderspelen. Honderden mensen, jong en oud genoten ook hier. Kortom tot 15.00 uur ( toen plaatsen wij dit) was het overal gezellig. De lucht wat dreigend, maar nog droog….