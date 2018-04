Jeugdfondsen Sport en Cultuur samen verder

Aalsmeer – Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds gaan vanaf 3 april verder als Jeugdfonds Sport en Cultuur Aalsmeer. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen. Aan de missie en de werkwijze van beide fondsen verandert niets.

Behalve een nieuwe naam is er ook een gezamenlijke visuele identiteit. Deze is energiek, kleurrijk en beweegt op een dynamische manier mee, maar de basis is solide. Straalt energie, kracht, trots en blijheid uit en zet de kinderen en jongeren centraal. Neem alvast een kijkje op de nieuwe website; www.jeugdfondssportencultuur.nl/aalsmeer.

Via leerkracht of coach

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Aalsmeer betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.



Wilt u graag dat uw kind kan sporten, muziek- of creatieve les kan volgen, maar beschikt u niet over de financiële middelen? Een intermediair kan u verder helpen. Aarzel niet om contact op te nemen, elk kind verdient het om in aanraking te komen met sport en cultuur!

Kijk voor meer informatie op de website of stuur een mail naar: aalsmeer@jeugdfondssportencultuur.nl