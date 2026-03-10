Jeugd van Back2Base-Tsuki no dojo schittert

Uithoorn – De jonge karateka’s van Back2Base- Tsuki no dojo uit Uithoorn hebben 28 februari indrukwekkende resultaten behaald tijdens The Cup of Rotterdam in Rotterdam. Tijdens dit toernooi, waaraan dojo’s uit heel Nederland deelnamen die zijn aangesloten bij de NKA (Nederlandse Karate Associatie), wist het team maar liefst drie eerste plaatsen en één derde plaats te veroveren.

In een sterk deelnemersveld lieten Kaye (11), Pijke (10) en Saar (15) zien wat doorzettingsvermogen en trainingsdiscipline kunnen opleveren. Alle drie kroonden zich tot kampioen in hun categorie. In een zware poule vocht ook Timo (15) zich knap naar een derde plaats.

Kans voor ontwikkeling

De jonge sporters werden tijdens het toernooi gecoacht door Samantha Wondergem. De trainingen in aanloop naar het evenement stonden onder leiding van trainer en eigenaar van Back2base-Tsuki no dojo Casper Makkink, die de afgelopen periode intensief met het team heeft gewerkt, maar door ziekte helaas niet mee kon naar het toernooi.

Back2Base-Tsuki no dojo in Uithoorn richt zich op kyokushin karate, een full-contact stijl die bekendstaat om discipline, respect en doorzettingsvermogen. De recente resultaten benadrukken dat ook jonge karateka’s binnen onze dojo de kans krijgen om zich stap voor stap te ontwikkelen, zowel sportief als persoonlijk. Met deze prestaties zet Back2Base-Tsuki no dojo zich nadrukkelijk op de kaart binnen de karatewereld en belooft de toekomst voor deze talentvolle jeugd veel moois.

De jeugd van Back2Base-Tsuki no dojo schitterde in Rotterdam. Foto: aangeleverd.