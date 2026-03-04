Jeroen Brink neemt afscheid van Uithoornse politiek

Uithoorn – Na twaalf jaar actief te zijn geweest als gemeenteraadslid en burgerlid voor de PvdA in Uithoorn, neemt Jeroen Brink afscheid van de lokale politiek. In dit interview blikt hij terug op zijn tijd in de raad, deelt hij zijn ervaringen en geeft hij advies aan nieuwe raadsleden.

Jeroen kijkt met veel plezier terug op zijn periode als burgerlid en raadslid. “Ik heb veel geleerd over de Uithoornse samenleving en over wat de gemeente wel en niet kan beslissen. Samenwerken aan oplossingen en iedereen een stem geven was altijd ons uitgangspunt. Vanuit de oppositie is dat soms lastig, maar ik heb gemerkt dat er vaak naar ons geluisterd werd en onze suggesties regelmatig zijn meegenomen. De sfeer in de raad was goed en ik heb fijne contacten opgebouwd met mensen van verschillende partijen. Ik kijk terug op een mooie periode, waarin ik heb kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van Uithoorn en De Kwakel.”

Over wat hij gaat missen, is hij duidelijk. “Het gevoel dat ik weet wat er speelt in Uithoorn en daar invloed op kan uitoefenen. Het proces om samen tot besluiten te komen waarmee je de gemeente probeert te verbeteren, zal ik zeker missen. Ook de discussies en goede gesprekken met collega’s, zelfs als we het inhoudelijk niet altijd eens waren, vond ik waardevol. De samenwerking en het groepsproces maken onze raad bijzonder.”

Tips voor nieuwe raadsleden heeft hij volop. “Neem de tijd om je onderwerpen eigen te maken en begin met wat je zelf belangrijk vindt. Maak gebruik van de ervaring van anderen. Laat je niet gek maken: een nieuw raadslid kan niet alles weten en dat is helemaal niet erg. Zorg dat je weet waar je als raad over gaat en laat je niet door anderen vertellen wat je wel en niet mag. En vooral: hou het leuk voor jezelf! Het kan soms veel werk zijn, maar uiteindelijk haal je er veel voldoening uit.”

De reden waarom Jeroen niet meer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat, legt hij uit. “Helaas moet ik vanwege mijn woonsituatie Uithoorn verlaten. Ik ga voor de zomer verhuizen naar Antwerpen. Dat weet ik al een tijdje, dus ik vind het niet eerlijk om mij opnieuw verkiesbaar te stellen. We hebben gezocht in de regio Uithoorn, maar uiteindelijk gekozen voor meer zekerheid en wat verder weg. Mijn werk voor Prodemos kan ik daar voortzetten. We kijken ernaar uit om een nieuw leven op te bouwen en ik zal waarschijnlijk weer sociaal-maatschappelijke activiteiten gaan opzoeken, maar voorlopig niet in de lokale politiek. Eerst maar eens de stad leren kennen.”

Tot slot zegt hij: “Ik vind het jammer om Uithoorn te verlaten en had graag nog een periode in de gemeenteraad willen blijven. Tegelijk ben ik dankbaar voor de mogelijkheid om raadslid te zijn geweest en neem ik deze ervaring altijd met mij mee.”

Op de foto: Jeroen Brink neemt afscheid van de Uithoornse politiek. Foto: aangeleverd.