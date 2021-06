Inzicht in vliegverkeer voor buren Schiphol met Notifly

Schiphol – Omwonenden van Schiphol hebben met de nieuwe app Notifly altijd inzicht in het vliegverkeer op hun locatie. In de app zien buren real-time informatie over het vliegverkeer. De app maakt bovendien het verwachte vliegverkeer en baangebruik voor de komende 24 uur inzichtelijk. Indien het verwachte vliegverkeer onverwachts verandert door bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden, dan kunnen gebruikers van Notifly desgewenst een notificatie ontvangen. Per uur kunnen omwonenden bekijken hoeveel vliegtuigen er op hun locatie naar verwachting overvliegen. Ook kunnen gebruikers op de kaart met het live vliegverkeer eenvoudig zien om welk type vliegtuig het gaat, op welke baan deze gestart is of gaat landen, waar hij naar toe gaat of vandaan komt en wat de vlieghoogte of -snelheid is. De nieuwe app is te downloaden via de Google Play Store en iOS App Store.

Samen met buren ontwikkeld

Uit onderzoek dat Schiphol twee jaar geleden startte naar de informatiebehoefte onder omwonenden, bleek dat er vraag is naar meer voorspelbaarheid van het vliegverkeer en meer proactieve communicatie daarover. Met Notifly wil de luchthaven antwoord geven op deze vraag. Voor livegang is Notifly een aantal maanden met buren getest. Op basis van de feedback uit deze zogenaamde beta-test is de app geoptimaliseerd en klaargemaakt voor livegang. Ook na lancering blijft Schiphol in samenwerking met omwonenden werken aan de doorontwikkeling van de app, onder andere aan het vergroten van het werkingsgebied.

Zelflerend algoritme

Notifly doet de locatiegebonden voorspellingen over vliegverkeer op basis van een zelflerend algoritme. De voorspelling van Notifly ontstaat doordat meerdere variabelen aan elkaar verbonden worden om een betrouwbare voorspelling te doen. Het model verwerkt weerdata van het KNMI en radardata over het vliegverkeer. Het model zoekt naar gelijksoortige omstandigheden en pakt daar een gemiddelde uit. Het model is zelflerend, waarbij de voorspelling die het heeft gegeven langs de meetlat legt van het daadwerkelijk aantal vliegtuigen dat op dat moment komt overvliegen. Deze data wordt vervolgens verwerkt, om de voorspelling steeds te blijven verbeteren. Kijk voor meer informatie over Notifly op Schiphol.nl/notifly.