Inloopbijeenkomst voor vrijwilligers 12 juni in Uithoorn

Uithoorn – Wie het gevoel heeft dat de wereld steeds groter en ongrijpbaarder wordt, kan vrijdag 12 juni in Uithoorn ontdekken hoe juist dichtbij verandering mogelijk is. Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen organiseert in het kader van de campagne ‘Van onmacht naar actie: wat kun jij doen?’ die dag van 12.00 tot 13.00 uur een inloopmoment in de bibliotheek aan het Marktplein, waarin inwoners kennismaken met vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan meer grip, verbinding en zingeving.

Sociaal maatje

Iedereen die benieuwd is naar vrijwilligerswerk of wil ontdekken wat bij hem of haar past, is van harte welkom om binnen te lopen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. Aanmelden is niet nodig. Daarnaast is er een korte test die helpt om te ontdekken wat voor sociaal maatje jij bent. Beide manieren maken het laagdrempelig om te verkennen wat je kunt betekenen.

Waar te beginnen

Volgens directeur-bestuurder Irene Domburg begint dat vaak dichterbij dan gedacht. “Veel mensen willen zich graag inzetten, maar weten niet goed waar te beginnen. Terwijl het verschil juist zit in kleine, alledaagse momenten. Door er voor iemand te zijn in de eigen buurt ontstaat niet alleen steun voor de ander, maar ook meer gevoel van grip en betekenis voor jezelf.”

Ondersteuning

In Uithoorn richt Handjehelpen zich met name op kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan gaan om kinderen met een beperking, jongeren die kampen met psychische klachten of gezinnen die wachten op professionele hulp. Vrijwilligers bieden praktische en sociale ondersteuning: samen spelen, een luisterend oor bieden of helpen bij kleine stappen in de ontwikkeling, zoals zelfstandig leren fietsen naar school.

Tijd en aandacht

Het werk vraagt geen grote gebaren, maar vooral tijd en aandacht. Vaak is een paar uur per week of zelfs per twee weken al voldoende om verschil te maken. “We zien dagelijks hoe waardevol dat persoonlijke contact is,” zegt regiocoördinator Jessy van Wijngaarden. “Een klein moment van aandacht kan voor iemand echt het verschil maken. En veel vrijwilligers geven aan dat ze er zelf ook energie en voldoening uit halen.”

De inloopbijeenkomst is bedoeld om die eerste stap te verkennen. Bezoekers kunnen vrijblijvend binnenlopen, vragen stellen en in gesprek gaan over de mogelijkheden. Aanmelden is niet nodig. Daarnaast biedt Handjehelpen een korte test die helpt te ontdekken welk type vrijwilliger het beste past.

Meer informatie: Jessy van Wijngaarden, 06 – 8209 4607, jvanwijngaarden@handjehelpen.nl. Meer informatie over Handjehelpen en de campagne is te vinden op www.handjehelpen.nl/van-onmacht-naar-actie.

Op de foto: Handjehelpen organiseert in het kader van de campagne ‘Van onmacht naar actie: wat kun jij doen?’ Foto: Nieuwspartner Weesper Nieuws.