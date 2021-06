Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek

Aalsmeer – Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer via internet. Om mensen daarbij te helpen start Bibliotheek Amstelland vanaf woensdag 9 juni met het nieuwe Informatiepunt Digitale Overheid. Zorgtoeslag aanvragen, werk zoeken, een rijbewijs verlengen, een afspraak maken bij de gemeente, je inkomstenbelasting aangeven. Veel van deze dingen moet je tegenwoordig online doen. Daarvoor moet je wel kunnen omgaan met een computer en heb je vaak een DigiD nodig. Naar schatting vinden 4 miljoen volwassenen in Nederland dit lastig. Om die reden start de Bibliotheek Amstelland met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Medewerkers weten de weg

Bibliotheken zijn deze samenwerking gestart met landelijke organisaties zoals de Belastingdienst en UWV. Zij willen dat inwoners dichtbij huis geholpen worden met de digitale overheid. Anton Furnée van de Bibliotheek Amstelland: “Onze medewerkers weten de weg op de websites van de overheid. Of we kijken samen naar een geschikte computercursus, zodat je het zelf leert. Iedereen mag bij ons binnenstappen, ook als je vraag over iets anders gaat. We wijzen de weg naar organisaties in de buurt die je verder kunnen helpen, zoals Participe, Taalhuis, Humanitas of Aa Werkplein. Dat zijn partners van het Informatiepunt. We verbinden je snel met de juiste persoon.”

Gratis service

In de bibliotheek in Aalsmeer in de Marktstraat kunnen vragen gesteld worden en helpt een medewerker verder. Deze service is gratis en lid zijn van de Bibliotheek is niet noodzakelijk. Een afspraak maken mag, maar hoeft niet. Meer weten over het Informatiepunt Digitale Overheid? Bel dan naar 020-6414126 of neem een kijkje op www.debibliotheekamstelland.nl/ido.

Foto: Anton Furnée van Bibliotheek Amstelland helpt een klant.