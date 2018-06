Ik Toon-maand gestart met kunst in etalages

Aalsmeer – De Ik Toon maand is vrijdag 1 juni officieel geopend met de expositie Amazing Amateurs in de etalage. De opening vond plaats in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en startte met een welkomstwoord van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, gevolgd door een korte toespraak van de nieuwe wethouder van cultuur, Wilma Scheltema.

Na een hapje en een drankje werd door Heleen van Haaften een rondleiding langs de Amazing Amateurs in de etalage-route gegeven. Helaas begon het te regenen, maar hier was men op voorbereid. De paraplu’s werden geopend. Tijdens de rondgang werden verschillende kunstwerken door de aanwezige kunstenaars zelf toegelicht. In totaal nemen 26 kunstenaars deel aan deze etalage-route.

De kunstwerken in de etalages in winkels in de Zijdstraat en Dorpsstraat spotten kan de hele maand juni. Aan inwoners wordt gevraagd te stemmen voor het mooiste kunstwerk. Hij of zij wordt beloond met een mooie prijs. Het stemformulier en de route staan op de website van het Cultuurpunt Aalsmeer: www.cultuurpuntaalsmeer.nl/agenda/stem/

Foto en bron: Cultuurpunt Aalsmeer