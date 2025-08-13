Huttenbouwdagen terug naar De Scheg

Uithoorn – Stichting Speel Mee Uithoorn organiseerde de afgelopen jaren de huttenbouwdagen naast de Praktijkschool en KNA-gebouw in Legmeer. Maar dit jaar gaat men weer terug naar de vertrouwde plek tegenover De Scheg, Arthur van Schendellaan 100a, Uithoorn. Het evenement heeft plaats van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus.

Terug op oude plek

Een woordvoerder van de stichting vertelt: “Op de ruimte waar we voorheen het huttenbouwen organiseerde, is sinds vorig jaar de tijdelijk plek voor de Aldi. Vorig jaar hebben we daarom met toestemming van de gemeente gebruik mogen maken van een klein veldje in de Legmeer. Dat leek makkelijk, omdat de overige activiteiten ook daar in de buurt plaatsvonden. We zijn echter blij dat we, ondersteunt door het beheer van De Scheg en Cafetaria Friends, weer terug zijn onze oude plek.

Even wennen

Voor ouders en kinderen zal het echter wel weer even wennen zijn zo’n andere plaats. Laten we hopen dat iedereen de informatie bij inschrijving en website goed in de houden. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat dit geen probleem wordt.”

Inschrijving

De inschrijving bedraagt 8 euro. Er is ook de optie om kinderen in te schrijven voor van maandag tot en met vrijdag voor 35 euro. Inschrijven kan tot en met zaterdag 16 augustus. Stichting Speel Mee Uithoorn organiseert al sinds 1972 activiteiten in de zomerschoolvakantie. De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers met financiële steun van de gemeente en enthousiaste sponsors.

Vrijwilligers gezocht

Een (half) dagje meehelpen? Aanmelden als vrijwilliger kan via info@speelmeeuithoorn.nl of de website. Kijk voor meer informatie op www.speelmeeuithoorn.nl.

Op de foto: De huttenbouwdagen gaan terug naar hun ‘oude plek’. Foto: aangeleverd.