Uithoorn/De Kwakel – De Aziatische hoornaar is een grote wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt, maar zich de laatste jaren snel verspreidt. Dat is zorgelijk: deze invasieve exoot veroorzaakt schade aan natuur, landbouw en imkerij. Eén nest kan in een seizoen zo’n 100.000 insecten – ongeveer 11 kilo – verorberen. Daarnaast kunnen mensen in de buurt van een nest, vooral als het laag hangt, flinke overlast ervaren. De hoornaars verdedigen hun nest fel en kunnen meerdere keren steken.

In 2025 werden in Uithoorn–De Kwakel zes nesten gevonden, waarvan er twee zijn geruimd. De verwachting is dat het aantal nesten de komende jaren fors zal toenemen. In het najaar vliegen honderden bevruchte koninginnen uit, die overwinteren en in het voorjaar ontwaken. Ze bouwen dan kleine primaire nestjes op beschutte plekken zoals schuren, carports, spouwmuren, veranda’s of nestkastjes. Zo’n eerste nestje is lichtbruin, bolvormig en ter grootte van een pingpong- tot tennisbal. Inmiddels zijn de eerste koninginnen alweer waargenomen.

Wordt een koningin tijdig gevangen of wordt een primair nest vroeg ontdekt, dan kan later geen groot secundair nest – formaat skippybal – ontstaan. Vroege verwijdering voorkomt schade én vergroot de veiligheid in de omgeving.

De Aziatische hoornaar heeft een zwart borststuk, oranjegeel achterlijf met brede band, een oranje gezicht en zwarte poten met gele uiteinden (2,5–3 cm). Niet te verwarren met de inheemse, nuttige Europese hoornaar, die roodbruine tinten heeft en groter is (3–3,5 cm). Deze hoeft niet gemeld of bestreden te worden.

Meer informatie: Zoekgroep Uithoorn–De Kwakel: elisevongrumbkow@gmail.com/06-28334854.

Help de Aziatische hoornaar te bestrijden. Foto: archief.