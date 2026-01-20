Heerlijk zaalvoetballen, wie wil dat nu niet?

Mijdrecht – Het Jongerenwerk in de Eendracht Mijdrecht organiseert sportieve activiteiten op de donderdagen, nog tot half februari. Afgelopen donderdag 15 januari stond een potje zaalvoetballen op het programma. Heerlijk zaalvoetballen en andere jongeren leren kennen, wie wil dat nou niet? Minimale leeftijd voor deelname is 10 jaar.

Rowan Kok (jongerenwerker/buurtcoach) samen met Priscilla Deen begeleiden de jongeren. Het jongerenwerk organiseert wekelijks sportieve activiteiten waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Elke week zijn jongerenwerkers aanwezig op het Cruyff Court in Mijdrecht om te voetballen. Ook kunnen jongeren hier meedoen aan boksen, darten, poolen, tafeltennis, fitness en basketbal. Het is gezellig en iedereen kan aansluiten of je nu fanatiek bent of gewoon iets wilt proberen. Tijdens het sporten leer je elkaar makkelijk kennen. De jongerenwerkers zijn er ook bij, dus een praatje maken of iets bespreken gaat vanzelf als dat nodig is.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met het jongerenwerk. Kijk op het instagramkanaal: jwsamens.

Fotografie: Wilco de Vries.