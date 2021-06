Handbal: Strijd om landstitel zaterdag van start

Aalsmeer – De handballers van Kembit Lions en Greenpark Handbal Aalsmeer nemen het vanaf aanstaande zaterdag 5 juni tegen elkaar op in de strijd om de landstitel. De finalisten van de HandbalNL League spelen tegen elkaar in een Best Of Three. Wie twee wedstrijden wint, mag zich landskampioen 2020-2021 noemen. Alle wedstrijden worden live uitgezonden op www.handbalnl.tv.

Eén en twee

De teams hebben zich voor de finale weten te kwalificeren door op plek één (Kembit Lions) en twee (Greenpark Aalsmeer) te eindigen in de HandbalNL League. In de HandbalNL League streden vijf teams, die normaal ook in de BENE-League uitkomen, om de finale tickets. Door het coronavirus zag de competitie er dit jaar anders uit. Normaal gesproken zou de BENE-League van september tot maart gespeeld worden, deze ging dit jaar niet door. Daarom is direct gestart met de HandbalNL League. De eerste speelrondes zijn in september en oktober gespeeld, waarna de sport stil kwam te liggen. Vervolgens is vanaf maart de competitie hervat en uitgespeeld. De andere deelnemers waren: Herpertz Bevo, JD Techniek Hurry-up en Kras Volendam. Alle teams hebben drie keer tegen elkaar gespeeld. HV Quintus heeft buiten mededing een aantal wedstrijden tegen de ploegen gespeeld. Kembit Lions behaalde 19 punten, de heren uit Aalsmeer pakten dit seizoen 17 punten.

Best Of Three

Op zaterdag 5 juni staat de eerste wedstrijd in de Best Of Three op het programma. Om 16.30 uur klinkt het beginsignaal in de Stadssporthal in Sittard. Een week later nemen beide ploegen het vanaf 19.00 uur tegen elkaar op in de Bloemhof in Aalsmeer. De eventuele derde wedstrijd wordt gespeeld in Limburg, op 19 juni.

Klein verschil

Begin september namen de ploegen het voor het eerst dit seizoen tegen elkaar op, die wedstrijd kende geen winnaar: 24-24. Op 6 maart speelden de teams tegen elkaar in Limburg, die wedstrijd werd met 32-26 gewonnen door de thuisploeg Kembit Lions. Een ruime maand later namen de teams het wederom tegen elkaar op, nu in Aalsmeer. Dit keer was het verschil kleiner, maar ging de winst wederom naar de Limburgers: 27-28.

Titel prolongeren

Voor Greenpark Aalsmeer biedt de finale de mogelijkheid om de titel te prolongeren. In het seizoen 2019-2020 werd door de gevolgen van het coronavirus de competitie niet uitgespeeld wat betekende dat er ook geen kampioen was. De twee edities daarvoor werden gewonnen door de ploeg uit Aalsmeer. De drie seizoen daarvoor waren het de Limburgers die er met de landstitel vandoor gingen.

Speelschema:

Zaterdag 5 juni 16.30 uur: Kembit Lions – Greenpark Aalsmeer. Live op www.handbalnl.tv. Zaterdag 12 juni 19.00 uur: Greenpark Aalsmeer – Kembit Lions. Live op www.handbalnl.tv. Zaterdag 19 juni 16.30 uur: Kembit Lions – Greenpark Aalsmeer. Live op www.handbalnl.tv. Deze derde en laatste wedstrijd wordt overigens alleen gespeeld als er nog geen ploeg is die twee wedstrijden heeft gewonnen.