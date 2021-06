Handbal: Aalsmeer pakt eerste slag om landstitel

Aalsmeer – Green Park Handbal Aalsmeer heeft de eerste slag geslagen in strijd om de landstitel. In de eerste wedstrijd van de Best Of Three van de HandbalNL League won de ploeg uit Aalsmeer met 23-27 van Kembit Lions in Sittard. Zaterdag 12 juni om 19.00 uur wordt de return gespeeld in De Bloemhof in Aalsmeer. Bij winst prolongeert Greenpark de titel. Als Lions wint, moet een derde duel de beslissing brengen en kunnen de Limburgers na vier jaar de schaal weer pakken.

Joris Baart opent de score in de stadssporthal in Sittard, waar 250 supporters als vanouds voor sfeer zorgen. Rob Jansen doet meteen wat terug met een geplaatst schot in de kruising. In de beginfase heeft Luuk Hoiting een aantal knappe reddingen in huis. Hierdoor kan Lions met snelle tegenaanvallen uitlopen naar 4-2. Aan de overkant van het veld weet keeper Rene de Knegt Lions een paar minuten van scoren af te houden. Aalsmeer scoort vier keer op rij en buigt de achterstand om in een 4-6 voorsprong.

Halverwege de eerste helft is de score in evenwicht dankzij twee benutte penalty’s van Ivo Steins. Aalsmeer pakt het initiatief in de wedstrijd. De ploeg van Bert Bouwer heeft een sterke fase en loopt uit naar 7-10. Met zijn derde treffer van afstand brengt Rob Jansen de stand op 8-12. Lions loopt tegen een tijdstraf aan, maar weet de schade te beperken door een gestopte penalty van de uitblinkende Hoiting en twee benutte zevenmeters van opnieuw Ivo Steins. Lions maakt goed gebruik van de man meer op het veld na een tijdstraf aan de kant van Aalsmeer. Voor het rustsignaal verkleinen de Limburgers de achterstand naar 11-12.

Aalsmeer komt sterk uit de kleedkamer. Dankzij Tim Bottinga, Don Hartog en twee goals van Pepijn Michielsen wordt de voorsprong vergroot naar vier goals: 12-16. Het verschil blijft gelijk en de coach van Lions Christoph Jauernik grijpt naar een time-out. Dat heeft effect. Jeroen de Beule brengt Lions terug in het duel: 18-19, maar loopt niet veel later tegen een tijdstraf aan. Aalsmeer profiteert optimaal: 18-23.

Luuk Hoiting houdt zijn ploeg in de wedstrijd. Lions toont karakter en brengt de stand via Ivo Steins op 23-25. Een cruciale fase breekt aan. Dezelfde Steins kan via de penalty streep aanleggen voor de 24-25, maar de paal brengt redding voor Aalsmeer. Tim Bottinga gooit de wedstrijd in het slot met zijn zevende goal van de avond. Donny Vink bepaalt de eindstand op 23-27. Doelman Rene de Knegt werd gekozen tot ‘Man of the Match’.