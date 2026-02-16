Uithoorn – In februari organiseert de Bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65, de cursus DigiVitaler. Steeds meer gezondheidszaken verlopen digitaal: een herhaalrecept aanvragen, inloggen in het patiënten portaal of betrouwbare informatie vinden over gezondheid en ziekte.

Handig, maar soms best ingewikkeld. Met het lesprogramma DigiVitaler leert men hoe de eigen gezondheidszaken online te regelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: betrouwbare informatie vinden over gezondheid en ziekte via websites als thuisarts.nl of apotheek.nl, het gebruik van handige gezondheidsapps, online een vraag stellen, een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen, inloggen en je medische gegevens bekijken in het patiënten portaal van de huisarts of het ziekenhuis en videobellen met de dokter

De cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet. Lidmaatschap van de bieb is niet noodzakelijk. Cursusdata: vrijdagen 27 februari, 6 maart en 13 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020-5455556. De cursus wordt gegeven in samenwerking met SeniorWeb.

Meer informatie: www.debibliotheekamstelland.nl.

Gratis cursus DigiVitaler in Bibliotheek Uithoorn. Foto: aangeleverd