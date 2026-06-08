‘Gooische Bingo op z’n Kwakels’ tijdens jubileum De Kwakel

De Kwakel – Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van De Kwakel werd recentelijk een feestelijke en bovenal hilarische avond georganiseerd: de ‘Gooische Bingo op z’n Kwakels’.

Het evenement vond plaats in de kantine van sportvereniging KDO en werd georganiseerd door Stichting Kien Club. Met maar liefst 200 bezoekers zat de zaal goed vol. Het publiek had duidelijk zijn best gedaan op het dresscode verzoek: opvallend veel gasten verschenen in panterprint. Naast de traditionele bingo was er ook een muziekbingo, waarbij DJ Marvin de sfeer verder wist op te zwepen. Een absoluut hoogtepunt van de avond was het onverwachte optreden van Martin Morero, vertolkt door Wim Bartels. Met een energieke medley van een half uur kreeg hij de zaal moeiteloos mee.

Goed doel

Naast plezier stond de avond ook in het teken van een goed doel. Er werden loten verkocht ten bate van de PCI de Kwakel (Parochiële Caritas Instelling), een organisatie die mensen ondersteunt die in financiële of materiële problemen zijn geraakt. Zo helpt de PCI de Kwakel bijvoorbeeld bij het betalen van contributies en schoolkosten, ondersteunt zij het sport- en spelweekend voor kinderen en deelt zij kerstpakketten uit aan gezinnen die dit nodig hebben. Dankzij de verkoop van loten, waarvoor prachtige prijzen beschikbaar waren gesteld door lokale, voornamelijk Kwakelse ondernemers, werd aan het eind van de avond een indrukwekkend bedrag opgehaald. In totaal kon een cheque van maar liefst 4.500 euro worden overhandigd aan de PCI.

4.500 euro voor PCI. Foto: aangeleverd.