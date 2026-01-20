Gezonde leefstijltasjes op het consultatiebureau in Uithoorn

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is onlangs gestart met de actie Leefstijltasjes. De gezonde tasjes zijn samengesteld door de gemeente en Team Sportservice van Uithoorn voor Elkaar.

Moeder Sadie is met haar dochter Dayna en grote broer Danté naar het consultatiebureau in De Waterlinie gekomen. Dayna is er voor het laatste consult voordat ze naar de lagere school gaat. Zij krijgt als eerste een leefstijltasje.

Wethouder José: ”Je bent nu officieel geen baby meer. Je bent al een beetje groot! En later, als je nóg groter bent, zul je horen hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Gelukkig heb je nu nog je moeder om daarvoor te zorgen. En wij willen haar daar een beetje bij helpen!”

Twee tasjes

De gemeente deelt twee leefstijltasjes uit. Het eerste tasje is voor kinderen rond de 14 maanden, die voor het eerste consult komen. Dayna krijgt het extra coole tweede tasje met daarin het boekje Trommel zonder Rommel, een waterbidon en een mooi springtouw voor op straat of op het schoolplein. “Pink!”, zegt Dayna tevreden over het roze springtouw. Moeder Sadie is blij met het boekje waar bijvoorbeeld eenvoudige gezonde schoolontbijtjes en snacks in staan.

JOGG

Wethouder José: “Uithoorn is een JOGG-gemeente. JOGG staat voor een Gezonde Jeugd met een Gezonde Toekomst. Het is de landelijke aanpak van overheid, scholen, zorg- en sportorganisaties en het bedrijfsleven om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Zo zijn we in Uithoorn druk bezig met het BOSS-programma: Bewegen, Ontmoeten, Sporten Spelen. Daarmee zorgen we ook voor genoeg speelplekken voor kinderen van alle leeftijden. Want, besluit de wethouder, een gezonde start vandaag betekent meer kansen voor een gezond leven morgen.”

Foto: vlnr Jeugdarts KNMG Wina van GGD Amsterdam, Dayna, moeder Sadie en broer Danté met jeugdwethouder Jose de Robles. (Foto: Patrick Hesse/VisionQuest)