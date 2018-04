Gemeente zoekt vierde kinderburgemeester

Aalsmeer – Afgelopen week is wethouder Gertjan van der Hoeven op bezoek geweest bij diverse scholen in Aalsmeer. Dit deed hij samen met kinderburgemeester Derek Buikema, want deze jeugdige eerste burger zoekt een opvolger. Zijn jaar als kinderburgemeester loopt af en de gemeente wil graag deze ‘baan’ in stand houden.

Onder andere op de Jozefschool vertelde Derek uitvoerig over wat het inhoudt om kinderburgemeester te zijn en waar hij zich afgelopen jaar vooral voor ingezet heeft. Derek heeft campagne gevoerd voor rookvrije sportverenigingen en schoolpleinen. En met succes, bij de Atletiekvereniging mag niet meer gerookt worden en de schoolpleinen van De Graankorrel en de Jozefschool zijn al voorzien van rookverbod-borden.

Woon jij in de gemeente Aalsmeer, zit je in groep 6 of 7 en lijkt het je leuk om je in te zetten voor leeftijdsgenootjes? Dan is kinderburgemeester worden echt iets voor jou! Je wordt dan de vierde kinderburgemeester, Derek was nummer drie. Vince en Sophie gingen hem voor. Opgeven kan tot 8 mei via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Foto: Officiële beëdiging kinderburgemeester Derek Buikema.