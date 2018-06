Weer kunst in het gemeentehuis

Aalsmeer – De bezoekers, de ambtenaren, de wethouders en burgemeester vonden het met de lege wanden de afgelopen maanden maar een kale bedoening in het gemeentehuis. Sinds kort is er weer een begin gemaakt met het maken van een tentoonstelling. Op de blauwe borden – bedoeld voor maatschappelijk getinte exposities – zijn gedurende de zomermaanden foto’s en schilderijen te bewonderen.

De gemeente heeft veel waardering voor amateur kunstenaars en ziet het als een stimulans voor de makers wanneer hun creaties te zien zijn in de burgerzaal van het gemeentehuis. Daar is het dagelijks een komen en gaan van bezoekers voor de diverse burgerzaken, zoals onder andere het verlengen of aanvragen van een rijbewijs, een paspoort, trouwaktes en aangeven van geboorte.

Bloemen houden van mensen

De vakjury van Aalsmeer Photo selecteerde tien foto’s. De foto’s zijn gemaakt voor het Aalsmeer Flower Festival en hebben het thema: Bloemen houden van mensen. Fotograaf Patrick Spaander (foto de Boer) maakte de mooie vergrotingen.

Liesbeth van Enthoven fotografeerde een kleurrijk bloemig detail van een praalwagen. Een van de bodes had direct een blije opmerking: “Het lijkt wel een TV beeld, wat een prachtige kleuren!” Joost de Vries was in het voorjaar met vier kompanen op de bromfiets kleurig verdwaald. Het resultaat is een mooie foto waar licht en donker een geraffineerd spel spelen. Geluk voor Juliëtte Dietvorst, zij vond een seringenhartje. Misschien wel net zo bijzonder als het vinden van een klavertje vier. De rustplaats van Klaas Groot roept vragen op, een verlaten bankje met twee achtergelaten tulpen, liefdesverdriet of gaat het om iets totaal anders?

Waternymph en paardenbloemen

De waternymph van Gert Karsting toont een prachtige serene schoonheid. Wat een verstilling! Wie vindt dat niet leuk; de pluizen van de paardenbloem wegblazen? Wendy de Wolf legde het moment vast. De triomfantelijke blik in de ogen van het jongetje maken de foto sterk. Fem Riphagen koos ook voor de pluizen van de paardenbloem, maar weer op een totaal andere wijze. Haar foto blinkt uit in scherpte en diepte.

Japanse tuin

Cynthia Frankvoort was in de Japanse tuin van het Amsterdamse Bos op het hoogtepunt van de bloei. Zij fotografeerde één grote roze wolk Japanse Kers. De foto krijgt meer spanning door op de juiste plaats een mooi rank figuur te plaatsen dat reikt naar de bloesem. Ook in de Japanse tuin liep Esther Sparnaaij en zag daar Lotte met haar moeder. Lotte is meervoudig gehandicapt maar de blijdschap die zij uitstraalt bij het zien van zoveel natuurschoon spreekt boekdelen. Werkelijk beeldschoon is de foto van Yvon van Haaften, door zwart/wit/grijs/te combineren met kleur komt haar fotografisch gevoel voor beeld, compositie, speelsheid en diepte mooi tot zijn recht.

Vanaf dinsdag 3 juli worden de foto’s in het gemeentehuis aangevuld met een aantal geselecteerde schilderijen van de Ik Toon Maand, nu nog te bewonderen in etalages van winkels in het Centrum. Deze werken worden later in de Nieuwe Meerbode besproken.

Janna van Zon