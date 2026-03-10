Gemeente Uithoorn sluit tuingroendepot Halfweg

De Kwakel – De gemeente Uithoorn sluit per 16 maart het tuingroendepot aan de Halfweg. Door aanhoudend misbruik en sterk oplopende afvoerkosten is het depot niet langer verantwoord te beheren. De locatie wordt opnieuw ingericht als ruige berm.

Inwoners kunnen grof tuinafval aanbieden bij het scheidingsdepot of bij de andere tuingroendepots in De Kwakel (Rozenlaan en Taverse). De gemeente organiseert daarnaast twee keer per jaar takkendagen; deze staan in de afvalkalender in het Bewonersportaal.

Het depot aan de Halfweg is bedoeld voor inwoners, maar door de open ligging maken vooral ondernemers er misbruik van. Hierdoor komt structureel veel meer afval binnen dan waarvoor het depot is ingericht: in plaats van één vracht per week, zoals bij andere depots, gaat het hier om vijf vrachten (ongeveer 20 ton). Dit leidt tot fors hogere kosten en druk op de afvalstoffenheffing.

Alternatieven onderzocht

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden bekeken om de situatie te verbeteren. Een hekwerk blijkt misbruik niet voldoende te voorkomen en vraagt om intensief toezicht. Het verwijderen van het depot is daarom de meest doelmatige keuze. Op de locatie komt een bord met het verbod op storten.

Wethouder Ferry Hoekstra (Openbare Ruimte): “We willen de overlast en de torenhoge kosten op deze plek terugdringen. Het depot wordt misbruikt voor het dumpen van grote hoeveelheden tuinafval door ondernemers. Daardoor lopen niet alleen de kosten op; er ontstaan ook gevaarlijke situaties op de smalle weg. Dat kunnen we niet langer accepteren. Door het depot te verwijderen herstellen we de veiligheid en leefbaarheid in dit gebied.”

Een tuingroendepot is een locatie waar inwoners gratis grof tuinafval kunnen wegbrengen, zoals snoeihout en takken. Ze zijn te herkennen aan een omheining van wilgentenen of damwandplanken en een blauw bord met gebruiksregels. Een overzicht van alle groendepots staat op www.uithoorn.nl/gft. De meeste depots worden gebruikt waar ze voor zijn bedoeld.

Gemeente Uithoorn sluit het tuingroendepot aan de Halfweg vanwege aanhoudend misbruik en sterk oplopende afvoerkosten. Foto: gemeente Uithoorn.