Gemeente start campagne: Laat geen geld liggen tijdens ‘Week van het Geld’

Uithoorn – In de ‘Week van het Geld’ (van 23 tot en met 27 maart) start de gemeente Uithoorn een campagne om inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. Veel mensen weten niet dat er regelingen zijn waarmee ze extra steun kunnen krijgen. Daarom vraagt de gemeente deze week onder andere extra aandacht voor de website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen. Op deze website staat een overzicht van alle minimaregelingen waar inwoners met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Denk aan bijdragen voor sport, school, zorg of activiteiten voor kinderen en volwassenen. De gemeente merkt dat nog niet iedereen deze regelingen kent. Daardoor laten sommige inwoners geld liggen waar ze wél recht op hebben.

Doel van de campagne

Doel van deze campagne is om meer inwoners te bereiken die een krappe beurs hebben, het gebruik van de minimaregelingen te vergroten, de website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen bekender te maken en mensen duidelijk en laagdrempelig uitleg geven over wat er mogelijk is. Wethouder José de Robles”: “Wij hopen dat deze campagne helpt om nog meer mensen te bereiken, zodat niemand geld of hulp misloopt waar hij of zij recht op heeft.”

Inwoners die vragen hebben of hulp nodig hebben bij het aanvragen van een regeling, kunnen contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente via 085 – 760 6764 (van 09.00 tot 10.30 uur op werkdagen). Inwoners kunnen ook gratis gebruik maken van het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar, voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel die vragen hebben over geldzaken of orde willen scheppen in hun financiële situatie. Het Financieel Café in De Kuyper, Kuyperlaan 50, is elke dinsdag geopend van 09.00 tot 11.00 uur. In de even weken is er op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur ook Financieel Café in de Bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65. In de oneven weken is er op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur Financieel Café in de Wijkpost, Zijdelwaardplein 100. Meer informatie: www.uithoornvoorelkaar.nu/financieel-cafe of 0297 – 30 30 44.

Op de foto: José de Robles, wethouder Werk & Inkomen. Foto: Gemeente Uithoorn.