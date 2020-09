Geen bediening bij Aalsmeerderbrug

Aalsmeer – Door een defect onderdeel kan de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart sinds woensdag 23 september niet worden bediend, zo laat de provincie Noord-Holland in een bericht weten. Er is een cilinder stuk gegaan.

Reparatie duurt naar verwachting minimaal een week. Autoverkeer ondervindt geen hinder van het feit dat de brug enkele dagen niet open gaat voor vaarverkeer. Schepen onder de 2,4 meter kunnen onder de brug doorvaren.

Hogere schepen moeten een alternatieve route nemen. Kijk voor meer informatie over bedientijden en bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden op www.vaarweginformatie.nl.