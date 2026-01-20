Filmpje eerste ontwerp kindcentrum op uithoorndenktmee.nl

Uithoorn – Een eerste ontwerp voor het nieuw te bouwen kindcentrum aan de Arthur van Schendellaan is klaar. In het kindcentrum, dat op de plek van De Vuurvogel komt, is straks niet alleen de school te vinden, maar ook kinderopvang Solidoe, de Internationale taalklas (ITK), MOC ’t Kabouterhuis en jongerenwerk Gro-uP.

Filmpje

Op donderdag 22 januari kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden in de Buurtkamer van MFA De Scheg het ontwerp van het gebouw en de ruimte buiten eromheen bekijken. De deuren zijn ’s middags open tussen 16.00 en 17.30 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 19.30 uur. Het ontwerp is al te bekijken in een filmpje op www.uithoorndenktmee.nl/kindcentrum.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst is te zien hoe het gebouw en het schoolplein eruit komen te zien, net als de ruimte en het groen eromheen. Bezoekers kunnen vragen stellen aan de gemeente en aan de architect. Opmerkingen zijn ook welkom. Met de reacties wordt het ontwerp verbeterd, als dat mogelijk is. Ook is er informatie over de planning van de werkzaamheden en waar de tijdelijke school komt tijdens de bouw.

Vragenformulier

De gemeente hoort graag de meningen. Voor reacties is er een online-formulier. Invullen kan tot 8 februari.

Alle informatie over het project en het reactieformulier zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.nl/kindcentrum.

Foto: Artist impression van het nieuw te bouwen kindcentrum; wat is uw mening over het eerste ontwerp? (foto: Gemeente Uithoorn)