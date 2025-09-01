Fashion event op Raadhuisplein in Mijdrecht

Mijdrecht – Het Raadhuisplein in Mijdrecht verandert zaterdag 6 september in een bruisend middelpunt van stijl, muziek en gezelligheid. Van 11.30 tot 14.00 uur wordt het plein omgetoverd met een echte catwalk tijdens de jaarlijkse modeshow, waar de nieuwste najaar trends van lokale modewinkels worden gepresenteerd in een feestelijke setting.

De modeshow is inmiddels een geliefde traditie in het dorp, en ook dit jaar belooft het een middag vol verrassingen te worden. Tijdens twee shows, om 11.50 en 13.20 uur, laten lokale winkels hun nieuwste collecties zien. Denk aan stijlvolle outfits, trendy brillen en opvallende accessoires, samengesteld door lokale ondernemers. Alles wat je ziet, is daarna meteen te shoppen bij de deelnemende winkels in het dorp.

De dag begint om 11:30 uur met een muzikaal voorprogramma van zanger en presentator Mitchell Dobbelaar, die niet alleen het publiek muzikaal opwarmt, maar ook beide modeshows op energieke wijze aan elkaar praat. Tussen de shows door geeft Dansschool Dance Valley een optreden vol dans en enthousiasme. Verder worden er goodiebags uitgedeeld aan het publiek, zolang de voorraad strekt.

Een echte catwalk tijdens de jaarlijkse modeshow. Foto: aangeleverd.