Eigen kracht ontdekken bij Herstelacademie Amstelland

Regio – Bij de Herstelacademie Amstelland start vrijdag 19 juni van 13.00 tot 15.00 uur weer de gratis toegankelijke cursus WRAP (Wellness Recovery Action Plan), een praktische en persoonlijke methode om meer grip te krijgen op je welzijn en dagelijks leven. WRAP wordt wereldwijd gebruikt en richt zich niet op klachten, maar juist op kracht, herstel, veerkracht en eigen regie.

De cursus is bedoeld voor iedereen die bewuster wil werken aan zijn of haar mentale gezondheid en welzijn. Tijdens de cursus worden de vijf kernwaarden van WRAP geleerd: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Daarnaast stel je een persoonlijke gereedschapskoffer samen met activiteiten die bijdragen aan jouw welzijn. Ook leer je signalen herkennen die aangeven dat het minder goed gaat, zodat je tijdig passende stappen kunt zetten.

De WRAP-cursus duurt acht weken en wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. Er zijn twee startmogelijkheden: op donderdagavond 17 september of op vrijdagochtend 30 oktober.

Nieuwsgierig geworden? Op vrijdag 19 juni om 13.00 uur is er een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst waar geïnteresseerden kunnen meekijken en meedoen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met WRAP en de Herstelacademie.

Locatie: Herstelacademie Amstelland, Marktstraat 19 (1e verdieping, de Boardroom), Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op www.herstelacademieamstelland.nl. Aanmelden kan via janine@herstelacademieamstelland.nl.

Op de foto: De boardroom. Foto: aangeleverd.

