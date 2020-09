Eerste zwemwedstrijd Oceanus minioren succesvol

Aalsmeer – Het was even spannend of de wedstrijd wel door zou gaan, maar de eerste wedstrijd van de Oceanus minioren ging zondag 27 september toch echt van start in het Koning Willem Alexander zwembad in Hoofddorp. Voor alle coronamaatregelen was een zeer uitgebreid protocol opgesteld wat nauwgezet gevolgd moest worden. Alle volwassenen op 1,5 meter van elkaar. Dus ook de jury ten opzichte van de zwemmers. Maar het liep allemaal gesmeerd en de kinderen hielden zich er ook keurig aan. Zo begon de wedstrijd met een spannende estafette, luid klappend en zonder het gejuich. Beetje gek was het wel, maar ze zwommen er niet minder om.

Het team met Soraya Lopes, Kiara Koster, Tom de Groot en Bram Stolk werd vierde, maar stiekem ook een beetje derde omdat de nummers twee en drie exact gelijk aantikten. De 100 meter vrije slag werd een Oceanus onderonsje met drie deelnemers. Bram Stolk, Ewan Krist en Derek de Vries werden tweede, derde en vierde met allemaal een mooi persoonlijk record. Derek de Vries behaalde vervolgens goud op de 100 meter schoolslag. En Bram en Ewan zilver en brons op de 100 meter wisselslag.

Op de 100 meter rug scherpten Aaron Elbaz en Christiaan Wegman ook hun persoonlijk record. Vera Keessen trof oudere concurrentie op de 100 meter vrije slag, maar zette een prachtig persoonlijk record neer en bij de 100 meter schoolslag verdiende zij een bronzen plak. Soraya Lopez, Sun Blesgraaf en Kiara Koster mochten allemaal naar het startblok voor de 100 meter rugslag en Sun en Kiara verbeterden hun persoonlijke tijd en op de 100 meter schoolslag ging Kiara met brons naar huis. Jens Bosse maakte zijn debuut op de 50 meter vrije slag en zette een prachtige tijd neer.

Een zeer succesvolle eerste wedstrijd voor de Oceanus zwemmers. Komende zondag 4 oktober is het de beurt aan de Oceanus Junioren voor hun eerste wedstrijd in Almere. Maar of die doorgaat? Afwachten..