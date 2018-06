Eerste Rondje Zijdelmeer Uithoorn groot succes

Regio – In het kader van het Auto Berkelaar Zomeravondcircuit was op 15 juni 2018 het Rondje Zijdelmeer gepland, een nieuw evenement op de Uithoornse kalender.

Voor de organisatie van atletiekvereniging AKU was het onzeker of deze eerste hardloopversie van het Rondje Zijdelmeer zou aanslaan bij de inwoners van Uithoorn en omgeving. Voor velen is het rondje iets dat zij regelmatig lopen, maar het is natuurlijk altijd de vraag of deze lopers aan dit loopevenement mee zullen doen.

De organisatoren waren aangenaam verrast toen vanaf 19.00 uur een bont gezelschap enthousiaste lopers het terrein van Hotel Lakesite op kwamen lopen en fietsen om zich in te schrijven: ouders met kinderen, bekende en ervaren lopers en mensen die niet zo vaak hard lopen maar wel de uitdaging van de 3 kilometer Rondje Zijdelmeer aan wilden gaan.

De goede weersomstandigheden hebben zeker een positieve invloed gehad, een heerlijke temperatuur en weinig wind.

110 deelnemers

Uiteindelijk stonden om 20.00 uur 110 lopers aan de start, de jongste deelnemer was 6 jaar en de oudsten waren de 70 gepasseerd. Het was opvallend dat veel jonge leden van AKU aan de startstreep stonden en met een van de ouders de strijd aanging wie het eerste aan de finish zou komen.

De meeste deelnemers schreven zich in voor 1 rondje van 3 kilometer, voor ruim 30 lopers was dat niet genoeg en zij liepen 2x Rondje Zijdelmeer, totaal 6 kilometer.

Eerste winnaars Zijdelmeercup

De winnaars bij de Dames en de Heren ontvingen elk een fraaie Rondje Zijdelmeer beker. Daarnaast ook de grote Zijdelmeercup, de wisselbeker die een jaar bij de winnaar komt te staan en waar elk jaar ook de naam van de winnaar in wordt gegraveerd.

Dit jaar was dat een familiegebeurtenis, bij de heren won Sjoerd Heemskerk met grote overmacht en bij de dames kwam zijn zus Kristen Heemskerk als eerste over de streep.

Met de Zijdelmeercup wisselbeker maakt AKU van het Rondje Zijdelmeer een jaarlijks terugkerend sportevenement dat hopelijk een mooie traditie gaat worden op de sportkalender van de gemeente.

Het succes van deze editie is een opmaat naar nog meer sportieve lopers aan de start in 2019.