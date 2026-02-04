DUS!-tas voor vrijwilligers Voedselbank Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – Bij de Voedselbank Uithoorn en De Kwakel heerst elke donderdag dezelfde mix van drukte en betrokkenheid. Tussen de kratten en lijstjes vertellen vrijwilligers Karin de Waal en Brenda van Keeken hoe trots ze zijn op het team en hoe verrast ze waren door de waardering die zij en hun collega’s ontvingen: een goed gevulde tas van de lokale duurzame partij DUS!.

“Het mooiste blijft als cliënten blij vertrekken”, zegt Karin. “Iedereen werkt hier vanuit z’n hart.” Brenda vult aan: “Aan het eind van de dag denk je vaak: we hebben het toch weer geflikt met elkaar.” Die saamhorigheid is essentieel, zeker omdat de organisatie kampt met een groot probleem: ruimtegebrek. De opslag puilt uit en tafels staan regelmatig letterlijk in de weg. “We hebben echt behoefte aan een grotere locatie”, legt Karin uit. “Dan zouden we zelfs een winkelconcept kunnen overwegen. Tips zijn welkom.”

De noodzaak is groot: momenteel maken 110 huishoudens – ruim 300 mensen – gebruik van de Voedselbank. En volgens de vrijwilligers zijn dat niet eens alle inwoners die ervoor in aanmerking zouden komen. “Er is veel armoede, maar vooral ook veel onzichtbare armoede”, weet Brenda.

De wekelijkse pakketten bevatten producten van supermarkten, distributiecentra, particuliere donateurs en bedrijven. Daarnaast is er uitwisseling met voedselbanken in onder meer Amstelveen, De Ronde Venen en Roelofarendsveen. Het team probeert cliënten meer te bieden dan alleen een basispakket. Kinderen krijgen via Stichting Jarige Job een verjaardagsbox en een vrijwilliger verzorgt voor volwassen cliënten een passend cadeau. Ook extra donaties, van make-up tot kinderboekjes en kerstartikelen, worden dankbaar ingezet. “Cliënten verwachten dat helemaal niet”, vervolgt Karin. “Ze zijn vaak echt verrast.”

De vrijwilligers benadrukken dat hun werk vooral draait om respect. “Niets is wat het lijkt”, weten Karin en Brenda. “Het kan iedereen overkomen dat je bij de Voedselbank terechtkomt.” Een uitspraak van hun voormalige coördinator Maaike blijft richtinggevend: Wij hebben geen oordeel over onze cliënten. Toch komt niet iedereen zomaar in aanmerking. Een speciaal intake­team toetst eerst uitgebreid de financiële situatie.

De Voedselbank draait volledig op vrijwilligers, van chauffeurs tot intake­medewerkers. Juist daarom bood DUS! een tas met inhoud aan als blijk van waardering. Karin en Brenda kregen hem symbolisch overhandigd, maar besloten de inhoud direct door te geven aan de cliënten.

Wie denkt aan vrijwilligerswerk, is welkom een ochtend mee te draaien. Aanmelden kan via www.voedselbankuithoorn.nl.

Op de foto: DUS!-tas voor vrijwilligers Voedselbank Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd.