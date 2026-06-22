Mijdrecht – Stichting Venen Muzikaal organiseert dinsdag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur een Amsterdamse meezingochtend in het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. De entree is gratis.

Deze ochtend zullen de Amsterdamse Meiden optreden onder begeleiding van accordeonist Wim Holla, waarbij ook iedereen kan meezingen uit de Amsterdamse liedboeken. Het repertoire bestaat uit veel bekende nummers, zoals Aan de Amsterdamse Grachten, Tulpen uit Amsterdam, Oh Johnny en Geef mij maar Amsterdam, maar ook wat minder bekende liederen als Oh Amsterdam, wat ben je mooi en Zomaar een dag in Amsterdam.

Amsterdamse meezingochtend in het Veenweidebad. Foto: aangeleverd.