Duikpenning Vinkeveense Plassen nu ook als dagvergunning

Vinkeveen – Aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen is bij Zandeiland 4 een duikzone ingericht. Binnen een met rood-wit gekleurde boeien gemarkeerd gebied liggen op de bodem diverse objecten waarop gedoken kan worden. Iedereen die in de duikzone wil duiken heeft een vergunning nodig, de zogenaamde ‘duikpenning’. Tot voor kort was deze duikpenning alleen als jaarvergunning verkrijgbaar voor € 25,00. Maar het is nu ook mogelijk om een vergunning voor één dag te kopen voor € 7,50. De duikpenningen zijn te koop bij de nabij gelegen duiksportwinkel Airdiving. De Vinkeveense Plassen zijn uitstekend geschikt om te duiken. Het heldere water en de grote diepte maken deze plassen tot een populaire bestemming voor duiksportliefhebbers. Vanwege het groeiend aantal duikers, in combinatie met de vele boten van watersporters in de omgeving, zijn aan het duiken voorwaarden verbonden. Voor de veiligheid van de duikers is het verboden om binnen de duikzone te varen. Om te mogen duiken in de duikzone is een vergunning met duikpenning verplicht. Duikers moeten de duikpenning kunnen laten zien aan de controleurs van het Recreatieschap. Dat geldt ook voor duikscholen en duikverenigingen, waarvoor aangepaste tarieven gelden.

