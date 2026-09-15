De Kunstploeg brengt ode aan het ‘kleine’

Aalsmeer – Heel veel materiele wensen worden in kartonnen dozen aan de deur bezorgd, er wordt steeds meer online besteld. De honger naar spullen groeit en groeit. Maar wat is het waard om te bewaren?

Wat wil iemand vasthouden en wat delen? En wat is klein en waardevol genoeg om in een luciferdoosje te stoppen? Met deze vragen zijn deelnemers aan het nieuwste Kunstploeg project aan de slag gegaan. De Kunstploeg brengt tijdens de Kunstroute een ode aan het ‘kleine’ en vraagt zich af wat werkelijk belangrijk is in het leven. Wat stop je in een doosje om te bewaren? Het antwoord op deze vraag is tijdens de Kunstroute te zien in een tot de verbeelding sprekende installatie. Tijdens het weekend staan er ook werktafels waar bezoekers aan de slag kunnen met hun eigen bewaardoosjes. Maak van het doosje dat je krijgt van De Kunstploeg je eigen individuele ‘bewaardoosje’. Bedenk eerst wat je bewaren wil, want daaruit volgt hoe het doosje eruit komt te zien. Je mag het doosje beschilderen, erop tekenen, je kan het beplakken, of allemaal tegelijk. Als het ‘bewaardoosje’ af is krijgt het een plek in de installatie

Halen en brengen

Deelnemers komen weer uit alle rangen en standen van Aalsmeer. Het is het bekende Kunstploegrecept waarbij van individuele bijdrage een gemeenschappelijk kunstwerk wordt gemaakt. Deelnemers kunnen de doosjes aanstaande donderdag 17 en vrijdag 18 september nog inleveren bij het Kunstploegatelier aan de Uiterweg 185 ws2 (over de brug, langs het huis en de groene hut en langs de oude bomgaard). Daar is het ook het atelier van beeldend kunstenaar Karin Borgman. De doosjes zijn weer op te halen direct na afloop van de Kunstroute. Nog vragen? Stuur een mail naar stichtingdekunstploeg@kpnmail.nl of kijk op de website www.dekunstploeg.nl.

Foto: In het Kloosterhof gemaakte ‘bewaardoosjes’ (aangeleverd).