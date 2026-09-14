Schaakvereniging Denk en Zet zet in op opleiding schakers

Vinkeveen – Schaakvereniging Denk en Zet, spelend in De Boei in Vinkeveen, slaat een nieuwe weg in. Naast het schaken, dat de kernactiviteit van de vereniging vormt, gaat de club zich nadrukkelijker richten op de opleiding en begeleiding van schakers. Voor de jeugd gebeurde dit al, maar vanaf dit seizoen wordt ook voor senioren een opleidingsprogramma opgezet.

Voor kinderen vanaf acht jaar start de cursus leren schaken voor beginners. Daarnaast worden trainingen aangeboden voor jeugdschakers die al wat meer ervaring hebben. Om deze talenten op hun eigen niveau te begeleiden, staan vanaf 15 september vier ervaren senior-schakers klaar.

Cursussen

De lessen beginnen om 18.45 uur, duren een uur en worden om de week gegeven. De cursus loopt door tot de derde week van mei. De kosten bedragen 80 euro, inclusief lesmateriaal. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij Henk Kroon via 06-12185845. In de weken waarin geen jeugdles wordt gegeven, kunnen senioren deelnemen aan een cursus die is gericht op het verbeteren van de schaakvaardigheden. Deze cursus start 6 oktober, begint eveneens om 18.45 uur, duurt een uur en loopt tot de derde week van mei. De kosten bedragen 85 euro. Aanmelden kan bij Wim de Groot, 06-12388722, of Henk Kroon, 06-12185845. Beide cursussen vinden plaats in De Boei in Vinkeveen. Ook voor belangstellenden die het schaakspel nog niet beheersen, bestaat de mogelijkheid een beginnerscursus te volgen. Aanmelden hiervoor verloopt via het cursusproject De Ronde Venen.

Terugblik

Tijdens de jaarvergadering werd niet alleen vooruitgekeken naar de nieuwe plannen, maar ook teruggeblikt op het afgelopen seizoen. En dat bleek bijzonder succesvol. Zowel Denk en Zet 1 als Denk en Zet 2 wist promotie af te dwingen. Traditiegetrouw werden tijdens de vergadering ook de bekers uitgereikt aan de spelers die in de bondsteams de beste prestaties hadden geleverd. In het eerste team ging de beker naar Matthijs Meijers, die aan het tweede bord een indrukwekkende score behaalde van 6,5 punt uit 7 partijen. In het tweede team was Thierry Siecker de uitblinker. Hij onderscheidde zich als aanvallende speler en behaalde het beste individuele resultaat. Tot slot werd de kampioensbeker uitgereikt. Henk Kroon wist deze opnieuw te veroveren en zijn titel te prolongeren, met Gert Jan Smit als naaste belager.

Schaakvereniging Denk en Zet zet in op de opleiding van schakers. Foto: aangeleverd.