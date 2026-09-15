Brandweer Vinkeveen in actie op landelijke finale

Vinkeveen – Brandweer Vinkeveen heeft zaterdag 12 september deelgenomen aan de landelijke finale in de wedstrijdklasse 112 en een verdienstelijke zevende plaats behaald.

Van de 262 ingeschreven teams wist het korps door het positief doorlopen van drie voorronde wedstrijden de landelijke finale te bereiken. Aan deze finale georganiseerd in Tholen deden de beste negen korpsen uit het land mee.

De ploeg werd samen met andere eenheden gealarmeerd voor een persoon te water bij een jachtwerf. Nadat eerst de brand kon worden geblust, moest daarna het slachtoffer onder de boot worden bevrijd door met een hefkussen de boot op te tillen. Het korps kijkt op een mooi, leerzaam en zeer verdienstelijk wedstrijdseizoen.

Verdienstelijke zevende plaats voor brandweer Vinkeveen. Foto: aangeleverd.