Cursus helpt bij digitale overheid

Uithoorn – Een belastingaangifte indienen, een toeslag aanvragen of medische gegevens bekijken: steeds meer zaken die voorheen op papier of aan een balie werden geregeld, verlopen tegenwoordig online. Voor wie niet dagelijks met digitale overheidsdiensten werkt, kan dat soms best ingewikkeld zijn.

Bibliotheek Uithoorn organiseert daarom vanaf september de gratis cursus ‘Digisterker – Werken met de digitale overheid’. Tijdens vier bijeenkomsten krijgen deelnemers uitleg over de mogelijkheden van digitale overheidsdiensten en wordt er praktisch geoefend. Het doel is om deelnemers meer zekerheid te geven bij het zelfstandig regelen van hun zaken online.

Deelname gratis

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het aanvragen en gebruiken van een DigiD, het doen van belastingaangifte en het vinden van informatie en aanvragen op websites van de overheid. Ook digitale patiëntenportalen van huisarts en ziekenhuis worden behandeld. De cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet, maar zich zekerder willen voelen bij het gebruik van digitale overheidsdiensten. De bijeenkomsten duren elk twee uur. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat. De cursus vindt plaats vrijdag 18 en 25 september en 2 en 9 oktober, telkens van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden kan bij Anton Furnée via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of 020-5455556. Meer informatie is te vinden via Bibliotheek Amstelland.

Bibliotheek Uithoorn organiseert de gratis cursus ‘Digisterker – Werken met de digitale overheid’. Foto: aangeleverd.