Legmeervogels door naar KO-fase KNVB-beker

Uithoorn – Legmeervogels heeft zich overtuigend geplaatst voor de knock-outronde van de KNVB-beker. De Uithoornse ploeg bleef in poule 51, met FC Abcoude, Houten en Delta Sports’95, ongeslagen en verzamelde zeven punten. Daarmee eindigden de Vogels als poulewinnaar.

De bekerreeks begon met een spectaculaire 2-3 overwinning op FC Abcoude. Legmeervogels keek na een achterstand van 2-1 tegen een lastige opgave aan, maar toonde veerkracht. Dion Reuvekamp bracht de bezoekers terug op 2-2. In blessuretijd zorgde Robin Wakker vervolgens voor de beslissing door de winnende 2-3 binnen te schieten.

Ook het tweede duel leverde punten op. Tegen Houten had Legmeervogels het op eigen veld lastig en ging de ploeg met een 0-1 achterstand de rust in. Na de pauze draaiden Youri Habing en William England de wedstrijd echter volledig om. Zij zorgden voor een 2-1 voorsprong. Houten kwam in de slotfase alsnog langszij, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een 2-2 gelijkspel.

Slotfase

In de laatste poulewedstrijd tegen Delta Sports’95 was een gelijkspel voldoende om de volgende ronde te bereiken. Legmeervogels nam daar echter geen genoegen mee en ging vol voor de winst. De ploeg stond bij rust met 0-1 voor. Na de gelijkmaker van Delta Sports’95 bracht Youri Habing Legmeervogels opnieuw op voorsprong: 1-2. Lang kon de ploeg daar niet van genieten, want Delta Sports’95 kwam opnieuw langszij. In de slotfase trok Legmeervogels de wedstrijd alsnog naar zich toe. Derk Streefkerk zorgde voor de 2-3 en Dion Reuvekamp maakte met zijn tweede treffer van de wedstrijd aan alle onzekerheid een einde: 2-4.

Met twee overwinningen en een gelijkspel gaat Legmeervogels met vertrouwen richting de competitie. Aanstaande zaterdag wacht de eerste competitiewedstrijd. Om 14.30 uur ontvangt Legmeervogels Swift, dat afgelopen seizoen uit de vierde divisie degradeerde.

Vreugde na het bereiken van de KO-fase in de beker. Foto: aangeleverd.