Joop en Ria Witteveen vieren briljanten huwelijksjubileum

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers bracht onlangs een feestelijk bezoek aan Joop Witteveen (89) en Ria Witteveen-van Kasteren (82) ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar vierde deze bijzondere mijlpaal onlangs samen met familie en vrienden in Het Spoorhuis in Uithoorn.

Bij aankomst viel direct op hoe verzorgd hun woning eruitzag. “Ik houd van opruimen en een net huis”, vertelt Ria lachend. De burgemeester kwam niet met lege handen: een prachtig boeket in de kleuren van het gemeentewapen van Uithoorn, met geel, blauw en een rode roos, én een extra cadeau dat pas geopend mocht worden nadat hij vertrokken was.

Van Amsterdam naar Uithoorn

Joop en Ria zijn allebei geboren en getogen in Amsterdam. Joop groeide op in het hart van de stad, terwijl Ria uit Amsterdam-West komt. Na hun huwelijk woonden zij nog tien jaar in Amsterdam, voordat zij bewust kozen voor een leven in Uithoorn. “Het was dichtbij Amsterdam, een stad waar we nog altijd veel van houden”, vertelt Joop. Inmiddels wonen zij al 55 jaar in Uithoorn. Hun eerste woning was in één van de galerijflats in Zijdelwaard, daarna volgde een drive-inwoning in de Legmeer. Inmiddels wonen zij alweer achttien jaar met veel plezier in een appartement aan de Prinses Christinalaan. “We zitten hier gewoon heel goed”, vervolgt Joop. “Het is prachtig wonen en we hebben een heerlijke tuin.”

Een jonge oude man

Hoewel Joop aan het einde van het jaar 90 wordt, voelt hij zich nog lang geen oude man. “Ik ben nog steeds een jonge oude man en zo voel ik mij ook”, zegt hij met een glimlach. De burgemeester vroeg hem wat zijn geheim is. Zijn antwoord leek bescheiden: “Niet zoveel eigenlijk, al heb ik wel een beetje gesport.” Later bleek dat ‘een beetje’ een understatement was. Joop was jarenlang een fanatiek tennisser bij Tennisclub Uithoorn. Volgens het echtpaar zijn actief blijven, hard werken en blijven nadenken belangrijke ingrediënten voor een gezond leven. Daar waren zij het tijdens het gesprek met de burgemeester roerend over eens. Ria draagt daar op haar eigen manier aan bij. Zij sport nog altijd twee tot drie keer per week in de sportschool. “Ik wil graag fit blijven”, vertelt ze.

Werkzaam leven vol contacten

Beiden hebben een loopbaan achter de rug waarin contact met mensen centraal stond. Joop werkte jarenlang voor Electrolux in de buitendienst. “Ik zorgde ervoor dat de klanten happy waren”, zegt hij. Ria werkte voor L’Oréal. Opvallend genoeg is dat in het gebouw waar in de toekomst een asielzoekerscentrum wordt gerealiseerd. “Dat gebouw ken ik nog heel goed. Het is enorm groot. Destijds vond daar ook productie plaats. Ik kan me nog herinneren dat er de spuitbussen met haarlak daar werden gevuld.”

Verre bestemmingen

Na hun pensionering genoten Joop en Ria van vele bijzondere reizen. Zo bezochten zij onder meer Cambodja, Vietnam, China en Rusland. Een wandeling over het Rode Plein in Moskou maakte veel indruk. “Dat was heel bijzonder om mee te maken”, vertelt het echtpaar. Vanwege Joops leeftijd behoren verre reizen inmiddels tot het verleden, maar de herinneringen blijven. “We hebben alles gedaan wat we wilden doen.”

Naast hun lange huwelijk zijn Joop en Ria vooral trots op hun gezin. Het echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen, over wie zij met veel warmte vertellen. Een van hun kleinkinderen is inmiddels strafrechtadvocaat geworden, iets waar zij bijzonder trots op zijn. Met zichtbaar plezier spreken Joop en Ria over hun kinderen en kleinkinderen. De familie speelt een belangrijke rol in hun leven. Ondanks hun respectabele leeftijd staan Joop en Ria nog volop positief in het leven. Eensgezind klinkt het: “We zijn echte boffers. Alles gaat goed bij ons.”

Hun 65-jarig huwelijksjubileum vierden zij daarom graag samen met familie en vrienden, onder het genot van een hapje en een drankje. “We houden van gezelligheid. We zijn heel blij, dat we dit samen nog zo hebben kunnen en mogen vieren.”

Namens het gemeentebestuur feliciteerde burgemeester Heiliegers het echtpaar van harte met hun indrukwekkende huwelijksjubileum en wenste hij hun nog vele gelukkige en gezonde jaren samen toe.

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Burgemeester Heiliegers (links) ging langs bij het diamanten paar Joop Witteveen en Ria Witteveen-van Kasteren. Foto: gemeente Uithoorn.