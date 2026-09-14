Jubileum Pramenrace uitbundig gevierd

Aalsmeer – Wat was het een geweldige Pramenrace. De kijkers, en dat waren er veel zowel langs de oevers als op het water, werden meegenomen in de geschiedenis van SPIE, maakten de eerste race van burgemeester Gido Oude Kotte mee, namen waardig afscheid van de Dippers (de oprichters en de organisatie van de eerste tien edities mochten zelfs als eerbetoon als eerste starten), gingen mee op reis met vliegtuigmaatschappijen, stappen terug in de oertijd met dinosaurussen, konden videobanden huren, oude prenten bekijken, meevaren met het ‘pontje’ over de Ringvaart en onder andere de hippietijd en de populaire tv-series herbeleven. Al met al een heel gezellig feestje van 40 jaar Pramenrace waar op gevarieerde wijze ‘geSPIEdenis’ tot uiting werd gebracht.

De belangstelling om alle vrolijkheid in de pramen en bokken te bewonderen, lijkt ieder jaar wel groter te worden. Niet alleen inwoners uit Aalsmeer maar ook bewoners uit omliggende plaatsen komen alle ‘gekkigheid’ bewonderen. Er wordt gezwaaid naar de teams en op punten waar een opdracht uitgevoerd moet worden luidkeels aangemoedigd. Op de dijk langs de Ringvaart wordt op diverse plaatsen de Pramenrace met buurtjes en familie gevierd. Stoeltjes langs de waterkant, parasol erbij en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes.

De deelnemers hadden naast veelal (forse) muziekinstallaties uiteraard ook allerlei versnaperingen aan boord. Allen hadden in de ochtend al de buikjes kunnen vullen tijdens het praamontbijt met een keur aan heerlijke broodjes en sapjes. Maar de ‘verbranding’ is groot, zeker omdat er vele opdrachten uitgevoerd moeten worden (dit jaar in totaal 23 posten). De piraten, discogangers, oermensen, koeien, voetballers en feestvierders deden hun uiterste best om hiermee punten te vergaren. De opdrachten tijdens de ‘race’ goed uitvoeren kan tot slot een prijs opleveren.

Maar het prijzenpakket is divers, er kan naast snelheid en aantal punten ook met een vrolijke uitstraling, originaliteit en onder andere goed passend bij het thema een podiumplek veroverd worden. Wat dit laatste betreft wachtte de jury een moeilijke taak, er was door nagenoeg alle teams heel gevarieerd en creatief ingehaakt op het thema ‘geSPIEdenis’. De prijs in de categorie snelheid is voor het derde jaar op rij gewonnen door team Aquapraam met captain Jan van Schuppen. Het was (weer) een dag met een gouden randje, dankzij heel veel vrijwilligers, het SPIE-bestuur, vrolijke kijkers, uitbundige deelnemers en prima droog, zelfs zonnig weer!





Foto’s: www.kicksfotos.nl