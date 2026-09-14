Drie keer meer bezoekers bij Fort aan de Drecht

Uithoorn – Vestingwerken blijven trekken, dat bewijst Open Monumentendag in Uithoorn. Fort aan de Drecht werd door zo’n 150 mensen bezocht. Dat het er drie keer meer zijn dan gemiddeld afgelopen jaren tijdens Open Monumentendag, toont aan dat de aangepaste formule werkte.

Die was gedurende de dag meer bieden dan bezoekers die graag rondneuzen wegwijs maken. Dat gebeurde ook, maar daarnaast was er elk uur een presentatie in een van de manschappenverblijven. René Ros trok een vol zaaltje met zijn uitleg over hoe de forten van de Stelling van Amsterdam nou eigenlijk zijn gebouwd (met stoom en spierkracht van mens en dier). Wim de Natris plaatste de Nederlandse linies in Europees perspectief. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, onderbouwde hij dat de aanwezigheid van linies en vestingsteden wel degelijk ook in de jongere geschiedenis het verloop bepaalde van Europese oorlogen.

Opening

“Interessant, wijzer geworden, nooit geweten”, zo reageerden bezoekers. Peter Schat, sinds 1992 organisator van Open Monumentendag in Uithoorn, kan tevreden zijn. Het loont de moeite te focussen op één monument en dat inspireert tot een andere aanpak volgend jaar. Uithoorn kent immers nog meer monumenten, zoals de Thamerkerk, De Hoeksteen en de Sint-Jan. Kerken die helaas nog geen nieuwe bestemming hebben. Binnenkort de koppen bij elkaar steken, hoe we op (een van) deze monumenten de schijnwerpers kunnen richten met een aantrekkelijk programma gedurende de dag.

Burgemeester Pieter Heiliegers van Uithoorn opende de Open Monumentendag op het fort en beval ook een bezoek aan het Spoorhuis en de Tolhuissluis aan, die ook waren opengesteld voor publiek zaterdag. Hij prees de inzet van vrijwilligers bij het erfgoedbehoud en het organiseren van dagen als deze.

Knipoog met serieuze ondertoon

Vervolgens hees hij de Monumentendagvlag op het fort, de een na laatste kans om dat te doen als burgemeester, want per oktober volgend jaar legt hij het ambt neer. Voorzitter Louis van Huik van de beheersstichting van het fort wees in zijn welkomstwoord op de gevaarlijke lage waterstand van de fortgracht tijdens de laatste warmteperiode. Er verdampt te veel, wat de 1.500 houten heipalen onder het fort bedreigt. “U heeft nog een jaar de tijd om daar wat aan te doen’’, hield hij Heiliegers voor met een knipoog plus een serieuze ondertoon.

Bezoekers werden in restaurant Fort 1911 op een versnapering getrakteerd en konden de opgefriste permanente expositie in de keelkazemat bekijken, met als thema ‘Hoe bouw je een fort?’

Burgemeester Pieter Heiliegers opende de Open Monumentendag op het fort. Foto: aangeleverd.